https://ria.ru/20240322/zeman-1934965294.html

Врачи оценили состояние перенесшего операцию экс-президента Чехии Земана

Врачи оценили состояние перенесшего операцию экс-президента Чехии Земана - РИА Новости, 22.03.2024

Врачи оценили состояние перенесшего операцию экс-президента Чехии Земана

Состояние перенесшего 14 марта операцию на ноге 79-летнего экс-президента Чехии Милоша Земана остается тяжелым из-за характера его заболевания, также существует РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:49

2024-03-22T15:49

2024-03-22T15:49

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Состояние перенесшего 14 марта операцию на ноге 79-летнего экс-президента Чехии Милоша Земана остается тяжелым из-за характера его заболевания, также существует риск рецидива тромбоза, сообщила в пятницу журналистам представитель администрации пражской больницы Motol, в которой находится Земан, Люция Валентова-Бартакова. "Сегодня (в пятницу) господин экс-президент будет переведен из реанимации в отделение интенсивной терапии в сердечно-сосудистой клинике нашей больницы. Его состояние по-прежнему остается тяжелым из-за характера заболевания, но развитие лечения в целом благоприятное. При этом существует риск рецидива тромбоза, к которому врачи адаптировали лечение", - сказала Валентова-Бартакова. Восемь дней назад Земан, который много лет страдает диабетом, перенес внеплановую операцию в связи с критическим отсутствием крови в ноге, вызванного тромбом. Из-за образовавшегося отека врачам пришлось провести две так называемые фасциотомии, то есть, рассечь покровы мышц. Как сообщили в пятницу журналистам лечащие врачи, во время операции Земан на несколько часов был погружен в искусственный сон и подключиться к аппарату искусственной вентиляции легких. При удалении тромба были использованы самые современные методы. В операции приняли участие сосудистые хирурги и эндоваскулярные врачи, а также интервенционные радиологи. Дальнейшее лечение Земана врачи корректируют с учетом риска рецидива тромбоза. По словам Валентовой-Бартаковой, продолжительность госпитализации экс-президента пока оценить невозможно. Земана врачи относят к так называемым "хрупким пациентам", поскольку больные люди в пожилом возрасте больше подвержены риску дальнейших осложнений. Земан занимал пост президента Чехии в течение двух сроков – с 2013 года по 2018 год и с 2018 года по 2023 год.

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в мире, чехия, милош земан