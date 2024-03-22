https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1935031338.html

Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России

Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России - РИА Новости, 22.03.2024

Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России

Владимир Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергетическим объектам Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:45

2024-03-22T19:45

2024-03-22T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергетическим объектам Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.В пятницу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Как уточнили в ведомстве, массированный удар пришелся на объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников."Сегодня был страшнейший удар, ночь опять будет плохая. И, к сожалению, мы видим, что Зеленский находится в шоке. Возможно он даже растерялся – он и его окружение", — отметил Соскин.Аналитик выразил мнение, что удары России на этом не остановятся, и призвал украинцев готовиться к следующим дням."Я уже объяснял, что такая ночь наступит. Но говорить, что 23 или 24 числа будет лучше и легче, я бы не стал", — предупредил он.Соскин добавил, что сейчас на Зеленского и все его окружение давят американские руководители, которые приезжают на Украину для того, чтобы склонить киевский режим к уступкам."Не зря приезжал сенатор Линдси Грем, советник Джо Байдена Джейк Салливан, и глава Военного комитета НАТО Бауэр. Я думаю они принуждают украинскую власть идти на компромиссы", — предположил аналитик.Минэнерго Украины назвало ночные удары по энергосистеме страны самыми масштабными за все время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях во многих регионах.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС. Прекратила работу Днепрогэс. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.

https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934958976.html

https://ria.ru/20240322/oruzhie-1934990290.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато