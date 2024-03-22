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Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1935031338.html
Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России
Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России - РИА Новости, 22.03.2024
Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России
Владимир Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергетическим объектам Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:45
2024-03-22T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергетическим объектам Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.В пятницу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Как уточнили в ведомстве, массированный удар пришелся на объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников."Сегодня был страшнейший удар, ночь опять будет плохая. И, к сожалению, мы видим, что Зеленский находится в шоке. Возможно он даже растерялся – он и его окружение", — отметил Соскин.Аналитик выразил мнение, что удары России на этом не остановятся, и призвал украинцев готовиться к следующим дням."Я уже объяснял, что такая ночь наступит. Но говорить, что 23 или 24 числа будет лучше и легче, я бы не стал", — предупредил он.Соскин добавил, что сейчас на Зеленского и все его окружение давят американские руководители, которые приезжают на Украину для того, чтобы склонить киевский режим к уступкам."Не зря приезжал сенатор Линдси Грем, советник Джо Байдена Джейк Салливан, и глава Военного комитета НАТО Бауэр. Я думаю они принуждают украинскую власть идти на компромиссы", — предположил аналитик.Минэнерго Украины назвало ночные удары по энергосистеме страны самыми масштабными за все время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях во многих регионах.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС. Прекратила работу Днепрогэс. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934958976.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, НАТО
Страшнейшая ночь. В Киеве заявили о шоке Зеленского после ударов России

Соскин: Зеленский шокирован после ударов России по энергообъектам Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергетическим объектам Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
В пятницу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Как уточнили в ведомстве, массированный удар пришелся на объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
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"Сегодня был страшнейший удар, ночь опять будет плохая. И, к сожалению, мы видим, что Зеленский находится в шоке. Возможно он даже растерялся – он и его окружение", — отметил Соскин.
Аналитик выразил мнение, что удары России на этом не остановятся, и призвал украинцев готовиться к следующим дням.
«
"Я уже объяснял, что такая ночь наступит. Но говорить, что 23 или 24 числа будет лучше и легче, я бы не стал", — предупредил он.
Соскин добавил, что сейчас на Зеленского и все его окружение давят американские руководители, которые приезжают на Украину для того, чтобы склонить киевский режим к уступкам.
"Не зря приезжал сенатор Линдси Грем, советник Джо Байдена Джейк Салливан, и глава Военного комитета НАТО Бауэр. Я думаю они принуждают украинскую власть идти на компромиссы", — предположил аналитик.
Минэнерго Украины назвало ночные удары по энергосистеме страны самыми масштабными за все время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях во многих регионах.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС. Прекратила работу Днепрогэс. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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