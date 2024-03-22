https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934958976.html

"Полный мрак": на жену Зеленского набросились из-за жалобы на удар России

"Полный мрак": на жену Зеленского набросились из-за жалобы на удар России - РИА Новости, 22.03.2024

"Полный мрак": на жену Зеленского набросились из-за жалобы на удар России

Пользователи соцсети X раскритиковали слова жены президента Украины Елены Зеленской о "желании России погрузить страну во мрак". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:34

2024-03-22T15:34

2024-03-22T15:40

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова жены президента Украины Елены Зеленской о "желании России погрузить страну во мрак".В пятницу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Как уточнили в ведомстве, массированный удар пришелся на объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников."Лена, иди к черту со своей аналитикой", — написала Наталя Шепель."Обрати внимание, что именно твой муж погружает нашу страну (Украину. — Прим. ред.) в сплошной мрак и полную деградацию", — отметила Tanya Daffi."Ты говорила об этом со своим мужем, когда он организовал обстрел Белгорода и Курска, что привело к гибели мирных жителей?" — поинтересовался Samuel Asira."Украине нужно, чтобы предатель во главе государства ушел с должности в отведенный конституцией срок", — заявил Cheta."Это одно из последствий того, как твой накокаиненный болван "укреплял" обороноспособность страны", — заметил Cheshire cat.Минэнерго Украины назвало ночные удары по энергосистеме страны самыми масштабными за все время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях во многих регионах.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС. Прекратила работу Днепрогэс. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который ссылается на данные своих коллег, под ударами оказались военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области, Озерное под Житомиром и Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять F-16.

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, елена зеленская, вооруженные силы украины, укрэнерго