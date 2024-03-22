"Полный мрак": на жену Зеленского набросились из-за жалобы на удар России
© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова жены президента Украины Елены Зеленской о "желании России погрузить страну во мрак".
В пятницу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы поразили объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины. Как уточнили в ведомстве, массированный удар пришелся на объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
"Лена, иди к черту со своей аналитикой", — написала Наталя Шепель.
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"Обрати внимание, что именно твой муж погружает нашу страну (Украину. — Прим. ред.) в сплошной мрак и полную деградацию", — отметила Tanya Daffi.
"Ты говорила об этом со своим мужем, когда он организовал обстрел Белгорода и Курска, что привело к гибели мирных жителей?" — поинтересовался Samuel Asira.
"Украине нужно, чтобы предатель во главе государства ушел с должности в отведенный конституцией срок", — заявил Cheta.
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"Это одно из последствий того, как твой накокаиненный болван "укреплял" обороноспособность страны", — заметил Cheshire cat.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС. Прекратила работу Днепрогэс. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который ссылается на данные своих коллег, под ударами оказались военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области, Озерное под Житомиром и Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять F-16.