Рейтинг@Mail.ru
Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934910996.html
Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети
Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети - РИА Новости, 22.03.2024
Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети
"Он не в себе", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:15
2024-03-22T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_95abf164ea3af43e83428994526a3a95.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении на саммите ЕС о том, что для союза "жизненно важно", чтобы глава России Владимир Путин проиграл в конфликте. "Он не в себе", — написал один из комментаторов. "А может для ЕС жизненно важно поражение НАТО?" — поддержал другой."Пора начинать переговоры", — отметил третий. "Западу пора понять, что ему не выиграть в этом конфликте", — поделился мнением еще один из пользователей. "Зеленский явно хочет спровоцировать ядерную войну, так как понимает, что проигрывает ", — заключили читатели. В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934875116.html
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934849899.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_71fefd910ccdb9d4cea1655805532f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Евросоюз

Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении на саммите ЕС о том, что для союза "жизненно важно", чтобы глава России Владимир Путин проиграл в конфликте.

"Он не в себе", — написал один из комментаторов.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
11:26
"А может для ЕС жизненно важно поражение НАТО?" — поддержал другой.

"Пора начинать переговоры", — отметил третий.

"Западу пора понять, что ему не выиграть в этом конфликте", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Зеленский явно хочет спровоцировать ядерную войну, так как понимает, что проигрывает ", — заключили читатели.

В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала