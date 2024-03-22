https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934910996.html

Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети

Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети - РИА Новости, 22.03.2024

Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети

"Он не в себе", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:15

2024-03-22T13:15

2024-03-22T13:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении на саммите ЕС о том, что для союза "жизненно важно", чтобы глава России Владимир Путин проиграл в конфликте. "Он не в себе", — написал один из комментаторов. "А может для ЕС жизненно важно поражение НАТО?" — поддержал другой."Пора начинать переговоры", — отметил третий. "Западу пора понять, что ему не выиграть в этом конфликте", — поделился мнением еще один из пользователей. "Зеленский явно хочет спровоцировать ядерную войну, так как понимает, что проигрывает ", — заключили читатели. В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934875116.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, евросоюз