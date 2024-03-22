Он не в себе. Слова Зеленского о Путине на саммите ЕС вызвали шок в Сети
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении на саммите ЕС о том, что для союза "жизненно важно", чтобы глава России Владимир Путин проиграл в конфликте.
"Он не в себе", — написал один из комментаторов.
"Он не в себе", — написал один из комментаторов.
"А может для ЕС жизненно важно поражение НАТО?" — поддержал другой.
"Пора начинать переговоры", — отметил третий.
"Западу пора понять, что ему не выиграть в этом конфликте", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Зеленский явно хочет спровоцировать ядерную войну, так как понимает, что проигрывает ", — заключили читатели.
В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно.
"Пора начинать переговоры", — отметил третий.
"Западу пора понять, что ему не выиграть в этом конфликте", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Зеленский явно хочет спровоцировать ядерную войну, так как понимает, что проигрывает ", — заключили читатели.
В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно.