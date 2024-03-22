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"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 22.03.2024 (обновлено: 12:59 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934849899.html
"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС - РИА Новости, 22.03.2024
"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран ЕС настойчиво призывал к увеличению военной поддержки, пишет Tagesschau. "К... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:24
2024-03-22T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европа
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран ЕС настойчиво призывал к увеличению военной поддержки, пишет Tagesschau. "К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — сказал он. В начале февраля глава дипломатии ЕС Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934875116.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
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в мире, украина, владимир зеленский, европа, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС

Зеленский назвал проблемы ВСУ с боеприпасами позором Европы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран ЕС настойчиво призывал к увеличению военной поддержки, пишет Tagesschau.

"К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — сказал он.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
11:26
В начале февраля глава дипломатии ЕС Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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