https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934849899.html

"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС

"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС - РИА Новости, 22.03.2024

"Позор". Зеленский устроил истерику на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран ЕС настойчиво призывал к увеличению военной поддержки, пишет Tagesschau. "К... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:24

2024-03-22T09:24

2024-03-22T12:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран ЕС настойчиво призывал к увеличению военной поддержки, пишет Tagesschau. "К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас", — сказал он. В начале февраля глава дипломатии ЕС Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934875116.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

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в мире, украина, владимир зеленский, европа, евросоюз, вооруженные силы украины