Рейтинг@Mail.ru
В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 22.03.2024 (обновлено: 15:18 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zavod-1934942968.html
В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе
В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе - РИА Новости, 22.03.2024
В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе
Пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:49
2024-03-22T15:18
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обрушения конструкций при строительно-монтажных работах на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек", - сказал собеседник агентстваОн добавил, что обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.В краевом министерстве территориальной безопасности РИА Новости пояснили, что обрушение опалубки между первым и вторым этажами в строящемся здании на территории завода произошло при заливке бетоном межэтажного перекрытия.
https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932413394.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе

В Перми пять человек пострадали при строительных работах на пороховом заводе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате обрушения конструкций при строительно-монтажных работах на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства
Он добавил, что обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.
В краевом министерстве территориальной безопасности РИА Новости пояснили, что обрушение опалубки между первым и вторым этажами в строящемся здании на территории завода произошло при заливке бетоном межэтажного перекрытия.
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд
12 марта, 07:33
 
ПроисшествияПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала