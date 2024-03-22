https://ria.ru/20240322/zavod-1934942968.html

В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе

В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе - РИА Новости, 22.03.2024

В Перми пять человек пострадали при работах на пороховом заводе

Пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:49

2024-03-22T14:49

2024-03-22T15:18

происшествия

пермь

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате обрушения конструкций при строительно-монтажных работах на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек", - сказал собеседник агентстваОн добавил, что обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.В краевом министерстве территориальной безопасности РИА Новости пояснили, что обрушение опалубки между первым и вторым этажами в строящемся здании на территории завода произошло при заливке бетоном межэтажного перекрытия.

https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932413394.html

пермь

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происшествия, пермь