Подполье: российские войска ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ
Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Днепропетровске, где собираются БПЛА для ВСУ
Истребитель Су-35 вылетает на задание. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Стратегическое предприятие украинского ВПК – завод "Южмаш" в Днепропетровске, где производят беспилотники для ВСУ, попал под российский удар утром в пятницу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей.
"Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (сейчас переименован киевским режимом в Камянск - ред.) еще одно. В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны "Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова", - сказал Лебедев.
Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова - стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности до 2014 завод осуществлял выпуск ракет-носителей "Зенит". Сейчас там производят различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16, и по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.