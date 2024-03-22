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Подполье: российские войска ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 22.03.2024 (обновлено: 12:42 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zavod-1934899638.html
Подполье: российские войска ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ
Подполье: российские войска ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
Подполье: российские войска ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ
Стратегическое предприятие украинского ВПК – завод "Южмаш" в Днепропетровске, где производят беспилотники для ВСУ, попал под российский удар утром в пятницу,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:40
2024-03-22T12:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
днепропетровск
украина
в мире
южмаш
безопасность
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Стратегическое предприятие украинского ВПК – завод "Южмаш" в Днепропетровске, где производят беспилотники для ВСУ, попал под российский удар утром в пятницу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей."Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (сейчас переименован киевским режимом в Камянск - ред.) еще одно. В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны "Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова", - сказал Лебедев.Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова - стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности до 2014 завод осуществлял выпуск ракет-носителей "Зенит". Сейчас там производят различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16, и по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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вооруженные силы рф, днепропетровск, украина, в мире, южмаш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепропетровск, Украина, В мире, Южмаш, Безопасность
Подполье: российские войска ударили по заводу, где собираются БПЛА для ВСУ

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Днепропетровске, где собираются БПЛА для ВСУ

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание
Истребитель Су-35 вылетает на задание - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Стратегическое предприятие украинского ВПК – завод "Южмаш" в Днепропетровске, где производят беспилотники для ВСУ, попал под российский удар утром в пятницу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей.
"Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (сейчас переименован киевским режимом в Камянск - ред.) еще одно. В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны "Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова", - сказал Лебедев.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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11:38
Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова - стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности до 2014 завод осуществлял выпуск ракет-носителей "Зенит". Сейчас там производят различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16, и по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДнепропетровскУкраинаВ миреЮжмашБезопасность
 
 
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