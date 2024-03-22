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Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 22.03.2024 (обновлено: 20:01 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zapad-1935024227.html
Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать
Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать - РИА Новости, 22.03.2024
Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать
Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:11
2024-03-22T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. При этом он поинтересовался у западных представителей, готовы ли они воевать с Россией в своих странах. "Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран. Вы уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы, лишили населения права на достойное будущее. Сейчас у вас начинается мандраж и метания потому, что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы ее ослаблению не принесли желаемого результата", - сказал Небензя. "Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?" - поинтересовался российский постпред. Он также спросил у западных дипломатов, не наступил ли момент задуматься о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать

Небензя: Запад рискует перевести конфликт на Украине в непредсказуемую фазу

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар - РИА Новости. Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
При этом он поинтересовался у западных представителей, готовы ли они воевать с Россией в своих странах.
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"Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран. Вы уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы, лишили населения права на достойное будущее. Сейчас у вас начинается мандраж и метания потому, что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы ее ослаблению не принесли желаемого результата", - сказал Небензя.
"Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?" - поинтересовался российский постпред.
Он также спросил у западных дипломатов, не наступил ли момент задуматься о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
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