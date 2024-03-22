https://ria.ru/20240322/zapad-1935024227.html

Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать

Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать - РИА Новости, 22.03.2024

Небензя спросил у западных представителей, готовы ли их страны воевать

Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:11

2024-03-22T19:11

2024-03-22T20:01

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ООН, 22 мар - РИА Новости. Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. При этом он поинтересовался у западных представителей, готовы ли они воевать с Россией в своих странах. "Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран. Вы уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы, лишили населения права на достойное будущее. Сейчас у вас начинается мандраж и метания потому, что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы ее ослаблению не принесли желаемого результата", - сказал Небензя. "Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?" - поинтересовался российский постпред. Он также спросил у западных дипломатов, не наступил ли момент задуматься о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, василий небензя, оон