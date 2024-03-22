https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934839244.html

Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП

Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП - РИА Новости, 22.03.2024

Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП

Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:14

2024-03-22T07:14

2024-03-22T10:13

происшествия

махачкала

астрахань

новолакский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

россия

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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. "Задержанный до недавнего времени служил в Росгвардии, был заместителем командира роты ОМОНа", - сказал источник.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html

https://ria.ru/20240322/dtp-1934837966.html

махачкала

астрахань

новолакский район

россия

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происшествия, махачкала, астрахань, новолакский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия