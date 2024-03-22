https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934839244.html
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП - РИА Новости, 22.03.2024
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП
Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:14
2024-03-22T07:14
2024-03-22T10:13
происшествия
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новолакский район
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. "Задержанный до недавнего времени служил в Росгвардии, был заместителем командира роты ОМОНа", - сказал источник.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html
https://ria.ru/20240322/dtp-1934837966.html
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происшествия, махачкала, астрахань, новолакский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия
Происшествия, Махачкала, Астрахань, Новолакский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП
В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП, в котором погиб подросток