Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 22.03.2024 (обновлено: 10:13 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934839244.html
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП - РИА Новости, 22.03.2024
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП
Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:14
2024-03-22T10:13
происшествия
махачкала
астрахань
новолакский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934852091_0:240:1261:949_1920x0_80_0_0_360ea144972c4540ccf312eac0113402.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. "Задержанный до недавнего времени служил в Росгвардии, был заместителем командира роты ОМОНа", - сказал источник.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html
https://ria.ru/20240322/dtp-1934837966.html
махачкала
астрахань
новолакский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934852091_0:3:1261:949_1920x0_80_0_0_ce7865c55ea3e69a56e5b4d32db7bc27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, астрахань, новолакский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия
Происшествия, Махачкала, Астрахань, Новолакский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия
Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП

В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП, в котором погиб подросток

© МВД по Республике Дагестан/TelegramМесто происшествия, где пьяный автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
Место происшествия, где пьяный автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
© МВД по Республике Дагестан/Telegram
Место происшествия, где пьяный автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии.
Место ДТП, где водитель Лада Приора спровоцировал аварию в Новокузнецке. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП
06:47
Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские.
"Задержанный до недавнего времени служил в Росгвардии, был заместителем командира роты ОМОНа", - сказал источник.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Москве в ДТП погибли два человека
06:54
 
ПроисшествияМахачкалаАстраханьНоволакский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала