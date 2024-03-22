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В Японии удалось сохранить Фестиваль российской культуры, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:48 22.03.2024 (обновлено: 13:26 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934882556.html
В Японии удалось сохранить Фестиваль российской культуры, заявил посол
В Японии удалось сохранить Фестиваль российской культуры, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024
В Японии удалось сохранить Фестиваль российской культуры, заявил посол
В Японии, несмотря на неблагоприятную обстановку, удалось сохранить Фестиваль российской культуры из-за того, что в Японии много поклонников и любителей русской РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:48
2024-03-22T13:26
культура
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россия
токио
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. В Японии, несмотря на неблагоприятную обстановку, удалось сохранить Фестиваль российской культуры из-за того, что в Японии много поклонников и любителей русской культуры, сказал РИА Новости новый посол России в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио. "На фоне массированной антироссийской кампании некоторые организации либо прекратили, либо очень сократили масштабы культурного сотрудничества. Но, тем не менее, как и во многих других странах, полностью отменить российскую культуру нельзя. Во-первых, это очень мощная культурная традиция. Во-вторых, очень много её приверженцев традиционно всегда было здесь, в Японии. Именно поэтому удается успешно сохранить такую важную форму культурного присутствия, как ежегодные Фестивали российской культуры", - подчеркнул посол. Глава дипмиссии отметил, что масштабы Фестиваля сократились за последние два года, но выразил надежду, что удастся их восстановить. "В этом году мы надеемся по крайней мере их восстановить, потому что интерес действительно большой", - сказал Ноздрев. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события - во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В 2021 году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле 2022 года потрясла Японию. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева &gt;&gt;
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япония, россия, токио, новости культуры
Культура, Япония, Россия, Токио, Новости культуры
В Японии удалось сохранить Фестиваль российской культуры, заявил посол

Посол: в Японии сохранили Фестиваль российской культуры из-за большого интереса

© Фото : Фонд "Русский мир"/TelegramФестиваль российской культуры в Японии
Фестиваль российской культуры в Японии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Фонд "Русский мир"/Telegram
Фестиваль российской культуры в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. В Японии, несмотря на неблагоприятную обстановку, удалось сохранить Фестиваль российской культуры из-за того, что в Японии много поклонников и любителей русской культуры, сказал РИА Новости новый посол России в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после прибытия в Токио.
«
"На фоне массированной антироссийской кампании некоторые организации либо прекратили, либо очень сократили масштабы культурного сотрудничества. Но, тем не менее, как и во многих других странах, полностью отменить российскую культуру нельзя. Во-первых, это очень мощная культурная традиция. Во-вторых, очень много её приверженцев традиционно всегда было здесь, в Японии. Именно поэтому удается успешно сохранить такую важную форму культурного присутствия, как ежегодные Фестивали российской культуры", - подчеркнул посол.
Глава дипмиссии отметил, что масштабы Фестиваля сократились за последние два года, но выразил надежду, что удастся их восстановить.
"В этом году мы надеемся по крайней мере их восстановить, потому что интерес действительно большой", - сказал Ноздрев.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события - во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В 2021 году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле 2022 года потрясла Японию.
Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
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