https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934844038.html
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ - РИА Новости, 22.03.2024
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ
Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:39
2024-03-22T08:39
2024-03-22T13:31
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера Синдзо Абэ, который исходил из более долгосрочных интересов своей страны, заявил новый посол России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио. "Основное отличие здесь обусловлено разными подходами администрации бывшего премьер-министра, покойного господина Абэ, и нынешнего главы правительства Фумио Кисиды к двусторонним отношениям. Администрация Абэ исходила из объективных долгосрочных приоритетов своей страны и старалась учитывать весь комплекс факторов, который определяет геополитическое окружение Японии. Администрация Кисиды же действует, руководствуясь явно краткосрочными соображениями, и, я бы сказал, политически конъюнктурно. Мы видим, что она не готова отстаивать свою точку зрения перед Вашингтоном. Это – объективная реальность", - сказал посол. Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, фумио кисида, синдзо абэ, сша, в мире
Япония, Россия, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, США, В мире
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ
Посол Ноздрев: Япония при Кисиде не готова отстаивать свою позицию перед США
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера Синдзо Абэ, который исходил из более долгосрочных интересов своей страны, заявил новый посол России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио.
"Основное отличие здесь обусловлено разными подходами администрации бывшего премьер-министра, покойного господина Абэ, и нынешнего главы правительства Фумио Кисиды к двусторонним отношениям. Администрация Абэ исходила из объективных долгосрочных приоритетов своей страны и старалась учитывать весь комплекс факторов, который определяет геополитическое окружение Японии. Администрация Кисиды же действует, руководствуясь явно краткосрочными соображениями, и, я бы сказал, политически конъюнктурно. Мы видим, что она не готова отстаивать свою точку зрения перед Вашингтоном. Это – объективная реальность", - сказал посол.
Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний.
Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол