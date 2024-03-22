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Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ - РИА Новости, 22.03.2024
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08:39 22.03.2024 (обновлено: 13:31 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934844038.html
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ - РИА Новости, 22.03.2024
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ
Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:39
2024-03-22T13:31
япония
россия
фумио кисида
синдзо абэ
сша
в мире
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера Синдзо Абэ, который исходил из более долгосрочных интересов своей страны, заявил новый посол России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио. "Основное отличие здесь обусловлено разными подходами администрации бывшего премьер-министра, покойного господина Абэ, и нынешнего главы правительства Фумио Кисиды к двусторонним отношениям. Администрация Абэ исходила из объективных долгосрочных приоритетов своей страны и старалась учитывать весь комплекс факторов, который определяет геополитическое окружение Японии. Администрация Кисиды же действует, руководствуясь явно краткосрочными соображениями, и, я бы сказал, политически конъюнктурно. Мы видим, что она не готова отстаивать свою точку зрения перед Вашингтоном. Это – объективная реальность", - сказал посол. Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева &gt;&gt;
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япония, россия, фумио кисида, синдзо абэ, сша, в мире
Япония, Россия, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, США, В мире
Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ

Посол Ноздрев: Япония при Кисиде не готова отстаивать свою позицию перед США

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера Синдзо Абэ, который исходил из более долгосрочных интересов своей страны, заявил новый посол России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио.
"Основное отличие здесь обусловлено разными подходами администрации бывшего премьер-министра, покойного господина Абэ, и нынешнего главы правительства Фумио Кисиды к двусторонним отношениям. Администрация Абэ исходила из объективных долгосрочных приоритетов своей страны и старалась учитывать весь комплекс факторов, который определяет геополитическое окружение Японии. Администрация Кисиды же действует, руководствуясь явно краткосрочными соображениями, и, я бы сказал, политически конъюнктурно. Мы видим, что она не готова отстаивать свою точку зрения перед Вашингтоном. Это – объективная реальность", - сказал посол.
Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний.
Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол
03:08
 
ЯпонияРоссияФумио КисидаСиндзо АбэСШАВ мире
 
 
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