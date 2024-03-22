https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934844038.html

Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ

Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ - РИА Новости, 22.03.2024

Посол в Токио рассказал, чем отличаются правительства Кисиды и Абэ

Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:39

2024-03-22T08:39

2024-03-22T13:31

япония

россия

фумио кисида

синдзо абэ

сша

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Жесткость санкций, которые Япония вводит в отношении России с 2022 года, обусловлена разными подходами администрации Фумио Кисиды и правительства экс-премьера Синдзо Абэ, который исходил из более долгосрочных интересов своей страны, заявил новый посол России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио. "Основное отличие здесь обусловлено разными подходами администрации бывшего премьер-министра, покойного господина Абэ, и нынешнего главы правительства Фумио Кисиды к двусторонним отношениям. Администрация Абэ исходила из объективных долгосрочных приоритетов своей страны и старалась учитывать весь комплекс факторов, который определяет геополитическое окружение Японии. Администрация Кисиды же действует, руководствуясь явно краткосрочными соображениями, и, я бы сказал, политически конъюнктурно. Мы видим, что она не готова отстаивать свою точку зрения перед Вашингтоном. Это – объективная реальность", - сказал посол. Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, россия, фумио кисида, синдзо абэ, сша, в мире