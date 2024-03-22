https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html
Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России
Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России - РИА Новости, 22.03.2024
Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России
Страны НАТО активно стремятся прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:05
2024-03-22T07:05
2024-03-22T13:37
япония
россия
токио
нато
фумио кисида
йенс столтенберг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_173ec6a40078169dcb2e9fc778726b47.jpg
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Страны НАТО активно стремятся прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью СМИ после приезда в Токио. "Страны НАТО демонстрируют активную вовлеченность в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, стремятся здесь прочно прописаться, и есть страны, которые этому активно способствуют. И как раз первыми зазывалами здесь выступают именно японцы. Мы отчетливо видим это стремление - создаются максимально благоприятные условия для разного рода тренировок и маневров, формируется долгосрочная договорно-правовая основа, а именно – заключаются соглашения об обеспечении взаимного доступа вооруженных сил на территорию друг друга. Это позволяет странам НАТО принимать участие в разного рода мероприятиях военной направленности, которые проводятся в Японии. Полностью не списан с повестки дня вопрос о создании офиса НАТО, представительства блока в Японии. Очевидно, на каком-то этапе опять к нему вернутся", - отметил глава дипмиссии. Помимо этого, Ноздрев обратил внимание на создание других блоков и союзов в регионе. "Здесь нужно обратить внимание прежде всего на англосаксонский блок AUKUS (Австралия-Великобритания-США - ред.), который стремительно развивается по целому ряду направлений с очевидной военной ориентацией, а также на тройку Япония - США - Южная Корея. За последние годы в рамках этой структуры было очень много сделано, и в центре соответствующих усилий - именно военно-политическая деятельность. Это говорит о направлении, в котором этот процесс будет развиваться в ближайшие годы", - сказал посол. При этом он подчеркнул, что пока вступление Японии в подобный блок с военным уклоном является гипотетическим, но то, что "японское руководство в долгосрочной перспективе заинтересовано в максимально большом и регулярном присутствии военных активов НАТО в регионе, - это однозначный факт". Фумио Кисида стал первым премьер-министром Японии, принявшим участие в саммите стран НАТО в 2022 году. Летом прошлого года на таком саммите Япония и НАТО объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства (ITPP) в 16 областях. Документ включает такие сферы, как кибербезопасность, безопасность в космосе, а также расширение участия в маневрах НАТО, в частности в области кибербезопасности и манипулирования информацией, совместные действия по оказанию экстренной помощи при стихийных бедствиях и во время конфликтов. Будет усилен обмен информацией, что должно способствовать облегчению сотрудничества. Помимо традиционных сфер сотрудничества, таких как обеспечение безопасности на море и в вопросах нераспространения, в документе отмечено сотрудничество в области противодействия ложной информации, в отношении новейших технологий разрушения, в частности с использованием искусственного интеллекта. Индивидуально адаптированная программа партнерства (ITPP) является расширением заключенного впервые в 2014 году плана индивидуального партнерства и сотрудничества. Она будет действовать в течение четырех лет в 2023-2026 годах и отражает влияние ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе на вопросы безопасности в Атлантике и укрепление сотрудничества для сохранения мирового порядка, уточняет агентство. Также на саммите НАТО летом 2023 года Фумио Кисида заявил, что вопросы безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона неотделимы, и подчеркнул, что Япония и НАТО объединяют основные ценности и стратегические интересы. МИД России считает новым опасным проявлением экспансионизма блока НАТО попытки распространить зону его ответственности на все Восточное полушарие под лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Вопрос о создании в Японии офиса связи с НАТО обсуждался в 2022 году. В случае открытия он мог бы стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Его открытие намечалось на 2024 год, предположительно, он мог использоваться как хаб по согласованию взаимодействия альянса со странами-партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Позднее в СМИ появились сообщения, что Франция возражает против открытия офиса, считая это противоречащим уставу НАТО. На саммите альянса в Вильнюсе в 2023 году в тексте итогового коммюнике формулировка о создании офиса в Японии отсутствовала, но глава альянса Йенс Столтенберг позже уточнил, что вопрос об открытии офиса все еще в повестке и будет обсуждаться позже. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html
https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934374838.html
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932131411.html
япония
россия
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_338:139:2634:1861_1920x0_80_0_0_639c23ddbb181f7a0c5483f53a924c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, токио, нато, фумио кисида, йенс столтенберг, в мире
Япония, Россия, Токио, НАТО, Фумио Кисида, Йенс Столтенберг, В мире
Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России
Посол России: НАТО стремится прописаться в АТР, и Япония этому способствует
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Страны НАТО активно стремятся прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью СМИ после приезда в Токио.
"Страны НАТО демонстрируют активную вовлеченность в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, стремятся здесь прочно прописаться, и есть страны, которые этому активно способствуют. И как раз первыми зазывалами здесь выступают именно японцы. Мы отчетливо видим это стремление - создаются максимально благоприятные условия для разного рода тренировок и маневров, формируется долгосрочная договорно-правовая основа, а именно – заключаются соглашения об обеспечении взаимного доступа вооруженных сил на территорию друг друга. Это позволяет странам НАТО принимать участие в разного рода мероприятиях военной направленности, которые проводятся в Японии. Полностью не списан с повестки дня вопрос о создании офиса НАТО, представительства блока в Японии. Очевидно, на каком-то этапе опять к нему вернутся", - отметил глава дипмиссии.
Япония активизирует военную деятельность вблизи границ России, заявил посол
Помимо этого, Ноздрев обратил внимание на создание других блоков и союзов в регионе.
"Здесь нужно обратить внимание прежде всего на англосаксонский блок AUKUS (Австралия-Великобритания-США - ред.), который стремительно развивается по целому ряду направлений с очевидной военной ориентацией, а также на тройку Япония - США
- Южная Корея
. За последние годы в рамках этой структуры было очень много сделано, и в центре соответствующих усилий - именно военно-политическая деятельность. Это говорит о направлении, в котором этот процесс будет развиваться в ближайшие годы", - сказал посол.
При этом он подчеркнул, что пока вступление Японии в подобный блок с военным уклоном является гипотетическим, но то, что "японское руководство в долгосрочной перспективе заинтересовано в максимально большом и регулярном присутствии военных активов НАТО в регионе, - это однозначный факт".
В МИД признали, что фундамент отношений с Японией почти полностью разрушен Фумио Кисида
стал первым премьер-министром Японии, принявшим участие в саммите стран НАТО в 2022 году. Летом прошлого года на таком саммите Япония и НАТО объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства (ITPP) в 16 областях. Документ включает такие сферы, как кибербезопасность, безопасность в космосе, а также расширение участия в маневрах НАТО, в частности в области кибербезопасности и манипулирования информацией, совместные действия по оказанию экстренной помощи при стихийных бедствиях и во время конфликтов. Будет усилен обмен информацией, что должно способствовать облегчению сотрудничества. Помимо традиционных сфер сотрудничества, таких как обеспечение безопасности на море и в вопросах нераспространения, в документе отмечено сотрудничество в области противодействия ложной информации, в отношении новейших технологий разрушения, в частности с использованием искусственного интеллекта.
Индивидуально адаптированная программа партнерства (ITPP) является расширением заключенного впервые в 2014 году плана индивидуального партнерства и сотрудничества. Она будет действовать в течение четырех лет в 2023-2026 годах и отражает влияние ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе на вопросы безопасности в Атлантике и укрепление сотрудничества для сохранения мирового порядка, уточняет агентство.
Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол
Также на саммите НАТО летом 2023 года Фумио Кисида заявил, что вопросы безопасности Европы
и Индо-Тихоокеанского региона неотделимы, и подчеркнул, что Япония и НАТО объединяют основные ценности и стратегические интересы.
МИД России считает новым опасным проявлением экспансионизма блока НАТО попытки распространить зону его ответственности на все Восточное полушарие под лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона".
Вопрос о создании в Японии офиса связи с НАТО обсуждался в 2022 году. В случае открытия он мог бы стать первым подобным офисом в Азии
. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине
и в Грузии
. Его открытие намечалось на 2024 год, предположительно, он мог использоваться как хаб по согласованию взаимодействия альянса со странами-партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Позднее в СМИ появились сообщения, что Франция
возражает против открытия офиса, считая это противоречащим уставу НАТО. На саммите альянса в Вильнюсе
в 2023 году в тексте итогового коммюнике формулировка о создании офиса в Японии отсутствовала, но глава альянса Йенс Столтенберг
позже уточнил, что вопрос об открытии офиса все еще в повестке и будет обсуждаться позже.
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи, пишут СМИ