https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html

Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России

Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России - РИА Новости, 22.03.2024

Япония способствует вовлечению НАТО в дела АТР, заявил посол России

Страны НАТО активно стремятся прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:05

2024-03-22T07:05

2024-03-22T13:37

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Страны НАТО активно стремятся прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев РИА Новости в своем первом интервью СМИ после приезда в Токио. "Страны НАТО демонстрируют активную вовлеченность в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, стремятся здесь прочно прописаться, и есть страны, которые этому активно способствуют. И как раз первыми зазывалами здесь выступают именно японцы. Мы отчетливо видим это стремление - создаются максимально благоприятные условия для разного рода тренировок и маневров, формируется долгосрочная договорно-правовая основа, а именно – заключаются соглашения об обеспечении взаимного доступа вооруженных сил на территорию друг друга. Это позволяет странам НАТО принимать участие в разного рода мероприятиях военной направленности, которые проводятся в Японии. Полностью не списан с повестки дня вопрос о создании офиса НАТО, представительства блока в Японии. Очевидно, на каком-то этапе опять к нему вернутся", - отметил глава дипмиссии. Помимо этого, Ноздрев обратил внимание на создание других блоков и союзов в регионе. "Здесь нужно обратить внимание прежде всего на англосаксонский блок AUKUS (Австралия-Великобритания-США - ред.), который стремительно развивается по целому ряду направлений с очевидной военной ориентацией, а также на тройку Япония - США - Южная Корея. За последние годы в рамках этой структуры было очень много сделано, и в центре соответствующих усилий - именно военно-политическая деятельность. Это говорит о направлении, в котором этот процесс будет развиваться в ближайшие годы", - сказал посол. При этом он подчеркнул, что пока вступление Японии в подобный блок с военным уклоном является гипотетическим, но то, что "японское руководство в долгосрочной перспективе заинтересовано в максимально большом и регулярном присутствии военных активов НАТО в регионе, - это однозначный факт". Фумио Кисида стал первым премьер-министром Японии, принявшим участие в саммите стран НАТО в 2022 году. Летом прошлого года на таком саммите Япония и НАТО объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства (ITPP) в 16 областях. Документ включает такие сферы, как кибербезопасность, безопасность в космосе, а также расширение участия в маневрах НАТО, в частности в области кибербезопасности и манипулирования информацией, совместные действия по оказанию экстренной помощи при стихийных бедствиях и во время конфликтов. Будет усилен обмен информацией, что должно способствовать облегчению сотрудничества. Помимо традиционных сфер сотрудничества, таких как обеспечение безопасности на море и в вопросах нераспространения, в документе отмечено сотрудничество в области противодействия ложной информации, в отношении новейших технологий разрушения, в частности с использованием искусственного интеллекта. Индивидуально адаптированная программа партнерства (ITPP) является расширением заключенного впервые в 2014 году плана индивидуального партнерства и сотрудничества. Она будет действовать в течение четырех лет в 2023-2026 годах и отражает влияние ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе на вопросы безопасности в Атлантике и укрепление сотрудничества для сохранения мирового порядка, уточняет агентство. Также на саммите НАТО летом 2023 года Фумио Кисида заявил, что вопросы безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона неотделимы, и подчеркнул, что Япония и НАТО объединяют основные ценности и стратегические интересы. МИД России считает новым опасным проявлением экспансионизма блока НАТО попытки распространить зону его ответственности на все Восточное полушарие под лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Вопрос о создании в Японии офиса связи с НАТО обсуждался в 2022 году. В случае открытия он мог бы стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Его открытие намечалось на 2024 год, предположительно, он мог использоваться как хаб по согласованию взаимодействия альянса со странами-партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Позднее в СМИ появились сообщения, что Франция возражает против открытия офиса, считая это противоречащим уставу НАТО. На саммите альянса в Вильнюсе в 2023 году в тексте итогового коммюнике формулировка о создании офиса в Японии отсутствовала, но глава альянса Йенс Столтенберг позже уточнил, что вопрос об открытии офиса все еще в повестке и будет обсуждаться позже. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html

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япония, россия, токио, нато, фумио кисида, йенс столтенберг, в мире