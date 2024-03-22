https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол

Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024

Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне, заявил посол

Отношения России и Японии в настоящее время находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, им нанесен такой ущерб, от которого полностью они вряд РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:08

2024-03-22T03:08

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ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Отношения России и Японии в настоящее время находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, им нанесен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся, об этом рассказал назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости, которое стало его первым масштабным общением с прессой после приезда в Токио. "Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство. Фактически работа по демонтажу отношений ведется в настоящее время сразу по нескольким направлениям", — подчеркнул посол. Дипломат отметил, что происходит отказ от договоренностей и денонсация договоров, которые были достигнуты за последние десятилетия. Кроме того, Япония за последние два года приняла несколько санкционных пакетов, "значение которых, правда, японская сторона всячески преувеличивает". Также происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии в японском обществе. "Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу. Продолжается давление на собственный бизнес, создаются разного рода препятствия для реализации совместных проектов в самых разных областях, в том числе и в тех, в которых объективно заинтересована и сама японская сторона", — отметил дипломат. Все эти факторы сказались на состоянии российско-японских отношений. "В результате отношения не просто отброшены на несколько десятилетий назад, но, по сути, уничтожен во многом сам их фундамент, который был очень прочным и создавался на протяжении десятилетий усилиями многих авторитетных политиков, в том числе и в самой Японии. Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата", — подчеркнул глава дипломатической миссии. Посол России Николай Ноздрев, японист по образованию, оценил состояние двусторонних отношений как "глубокая заморозка". По его оценке, этот период продлится длительное время. "Безусловно, если говорить о задачах российской политики на японском направлении, с учетом особого статуса Японии как государства-соседа, мы всегда стремились к тому, чтобы иметь прежде всего стабильные и прогнозируемые на долгосрочную перспективу отношения. Но в нынешнем замороженном состоянии этих отношений говорить об этом очень сложно", — подчеркнул Николай Ноздрев. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934376393.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934374838.html

https://ria.ru/20240209/yaponiya-1926388477.html

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