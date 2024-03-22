https://ria.ru/20240322/vzryvy-1934847409.html
Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС
Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС - РИА Новости, 22.03.2024
Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС
Два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:11
2024-03-22T09:11
2024-03-22T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Сегодня утром на ДнепроГЭС прозвучали два взрыва. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала", - сказал Рогов агентству. По его словам, природа взрывов уточняется. ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов
Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС
Рогов: два взрыва прозвучали на ДнепроГЭС в городе Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Сегодня утром на ДнепроГЭС прозвучали два взрыва. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала", - сказал Рогов агентству.
По его словам, природа взрывов уточняется.
ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине