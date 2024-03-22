Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом
Песков: большинство живущих за рубежом россиян решили отдать голоса за Путина
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом связан с тем, что живущие там граждане РФ решили именно так использовать свои голоса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну мы с вами уже об этом говорили, потому что там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании. И большинство проголосовало за президента Путина. Мы с вами это уже обсуждали, я просто не совсем понимаю вашего вопроса. Что еще комментировать?", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом проголосовал высокий процент людей.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.