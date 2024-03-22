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Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом - РИА Новости, 22.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:30 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/vybory-1934914815.html
Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом
Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом - РИА Новости, 22.03.2024
Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом
Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом связан с тем, что живущие там граждане РФ решили именно так использовать свои голоса,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:30
2024-03-22T13:30
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
дмитрий песков
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом связан с тем, что живущие там граждане РФ решили именно так использовать свои голоса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну мы с вами уже об этом говорили, потому что там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании. И большинство проголосовало за президента Путина. Мы с вами это уже обсуждали, я просто не совсем понимаю вашего вопроса. Что еще комментировать?", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом проголосовал высокий процент людей. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, цик рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЦИК РФ, Элла Памфилова
Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом

Песков: большинство живущих за рубежом россиян решили отдать голоса за Путина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом связан с тем, что живущие там граждане РФ решили именно так использовать свои голоса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну мы с вами уже об этом говорили, потому что там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании. И большинство проголосовало за президента Путина. Мы с вами это уже обсуждали, я просто не совсем понимаю вашего вопроса. Что еще комментировать?", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом проголосовал высокий процент людей.
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
ЦИК рассказал, в каких недружественных странах на выборах победил Путин
Вчера, 12:29
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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