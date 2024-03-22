https://ria.ru/20240322/vybory-1934914815.html

Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом

Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом - РИА Новости, 22.03.2024

Песков объяснил высокий результат Путина на выборах за рубежом

Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом связан с тем, что живущие там граждане РФ решили именно так использовать свои голоса,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:30

2024-03-22T13:30

2024-03-22T13:30

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

дмитрий песков

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом связан с тем, что живущие там граждане РФ решили именно так использовать свои голоса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну мы с вами уже об этом говорили, потому что там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании. И большинство проголосовало за президента Путина. Мы с вами это уже обсуждали, я просто не совсем понимаю вашего вопроса. Что еще комментировать?", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, почему за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ за рубежом проголосовал высокий процент людей. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.

https://ria.ru/20240321/vybory-1934663765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, цик рф, элла памфилова