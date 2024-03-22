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На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс - РИА Новости, 22.03.2024
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
Пепловый выброс высотой 2 километра зафиксирован в пятницу на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:27
2024-03-22T05:27
2024-03-22T10:33
эбеко
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мар – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 2 километра зафиксирован в пятницу на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Днем 22 марта на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Оборудование не зафиксировало превышение ПДК по вулканическим газам. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240317/vulkan-1933580904.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
МЧС: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра