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ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/vsu-1935021236.html
ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку
ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку
Украинские войска с 16.30 сбросили несколько взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов на Горловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:53
2024-03-22T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска с 16.30 сбросили несколько взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов на Горловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атаки ударными БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА; 17.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА; 18.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметом с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.30 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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безопасность, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку

ВСУ сбросили на Горловку с дронов несколько взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска с 16.30 сбросили несколько взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов на Горловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Атаки ударными БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА; 17.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА; 18.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметом с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 11.30 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия атаки украинского дрона в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Украинский дрон атаковал машину с продуктами в Горловке
21 марта, 12:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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