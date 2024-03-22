https://ria.ru/20240322/vsu-1935021236.html

ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку

ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку - РИА Новости, 22.03.2024

ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов на Горловку

Украинские войска с 16.30 сбросили несколько взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов на Горловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:53

2024-03-22T18:53

2024-03-22T18:53

специальная военная операция на украине

безопасность

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска с 16.30 сбросили несколько взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов на Горловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атаки ударными БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА; 17.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА; 18.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметом с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.30 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240321/obstrel-1934654823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия