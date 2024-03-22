https://ria.ru/20240322/vsu-1934938551.html
СМИ: на Украине отменили статус "ограниченно годен" к службе в армии
СМИ: на Украине отменили статус "ограниченно годен" к службе в армии - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ: на Украине отменили статус "ограниченно годен" к службе в армии
На Украине отменили понятие "ограниченно годен" к службе в армии, сообщает в пятницу медиа-ресурс минобороны страны АрмияInform. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:37
2024-03-22T14:37
2024-03-22T14:37
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На Украине отменили понятие "ограниченно годен" к службе в армии, сообщает в пятницу медиа-ресурс минобороны страны АрмияInform. В сентябре прошлого года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. "Парламент (Украины) принял закон об обеспечении социальной защиты военнослужащих... Отменяется понятие "ограниченно годен" к службе в ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АрмияInform. В свою очередь заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова пояснила, что военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование. "Те люди, которые получали заключение ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.) как "ограниченно годные", пройдут повторный осмотр и будет определена их пригодность к службе", - заявила Калмыкова, слова которой приводит медиа-ресурс АрмияInform. Как сообщала накануне украинский парламентарий Ирина Геращенко, Верховная рада в четверг приняла в целом законопроект по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, которым, кроме прочего, установлена денежная выплата в размере 15 миллионов гривен (более 386 тысяч долларов) семье погибшего военного. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934133046.html
https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934648123.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине отменили статус "ограниченно годен" к службе в армии
"АрмияInform": на Украине отменили статус ограниченно годного к службе
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
На Украине отменили понятие "ограниченно годен" к службе в армии, сообщает в пятницу медиа-ресурс минобороны страны АрмияInform
.
В сентябре прошлого года уполномоченный Верховной рады
Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
"Парламент (Украины) принял закон об обеспечении социальной защиты военнослужащих... Отменяется понятие "ограниченно годен" к службе в ВСУ
", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АрмияInform.
В свою очередь заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова пояснила, что военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование. "Те люди, которые получали заключение ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.) как "ограниченно годные", пройдут повторный осмотр и будет определена их пригодность к службе", - заявила Калмыкова, слова которой приводит медиа-ресурс АрмияInform.
Как сообщала накануне украинский парламентарий Ирина Геращенко
, Верховная рада в четверг приняла в целом законопроект по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, которым, кроме прочего, установлена денежная выплата в размере 15 миллионов гривен (более 386 тысяч долларов) семье погибшего военного.
Сенатор Грэм* потребовал от украинцев всех возрастов идти воевать Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде