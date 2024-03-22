https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

"Объявление войны". СМИ раскрыли, что Россия уготовила солдатам НАТО

"Объявление войны". СМИ раскрыли, что Россия уготовила солдатам НАТО - РИА Новости, 22.03.2024

"Объявление войны". СМИ раскрыли, что Россия уготовила солдатам НАТО

Франции не хватит сил, чтобы противостоять России в открытом конфликте на Украине, написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:55

2024-03-22T00:55

2024-03-22T02:14

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Франции не хватит сил, чтобы противостоять России в открытом конфликте на Украине, написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Маловероятно, что Франция действительно готова к затяжному конфликту в ЕС. Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом", — отметил обозреватель.По мнению Лейроса, появление западных солдат на Украине станет означать объявление войны России. В таком случае российская армия будет иметь полное право на удары по местам дислокации и военной технике французского или любого другого воинского контингента. Силы НАТО станут для ВС России приоритетной целью, добавил аналитик.Однако эксперт выразил опасение, что Париж в итоге может довериться собственной лживой пропаганде и пойти на катастрофический шаг."Учитывая усиление воинственных настроений во Франции, ее власти, вероятно, поверят не только в реальность «российской угрозы», но и в то, что Париж действительно «готов к войне», что спровоцирует на действия, которые приведут к краху безопасности на всем континенте", — заключил Лейрос.По итогам конференции в поддержку Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

https://ria.ru/20240321/voennye-1934681268.html

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в мире, россия, украина, франция, нато, евросоюз