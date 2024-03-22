https://ria.ru/20240322/vezd-1935024131.html
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады - РИА Новости, 22.03.2024
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады, это стало ответом на персональные санкции со стороны Оттавы, говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:10
2024-03-22T19:10
2024-03-22T20:11
канада
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вооруженные силы украины
организация украинских националистов
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оттава
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады, это стало ответом на персональные санкции со стороны Оттавы, говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел. "В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Дж. Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", — сообщило ведомство.В санкционный список, в частности, попали лица, которые по линии академического сообщества и пробандеровских структур участвуют в кампании по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН*-УПА* и дивизии "Галичина", включая "позорное чествование в канадском парламенте нациста Я. Гунько".Кроме того, ограничение распространяется на бизнесменов и глав компаний ВПК, причастных к передаче оружия ВСУ, а также активных сторонников русофобской политики Оттавы.Под санкциями оказались:Канада с начала российской спецоперации оказывает финансовую поддержку Украине, поставляет ей оружие и боеприпасы. Так, во вторник министр обороны страны Уильям Блэр объявил о выделении порядка 30 миллионов долларов США на артиллерийские боеприпасы для постсоветской республики. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку около тысячи единиц снарядов. Помимо этого, в начале марта Оттава сообщила о присоединении к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Тогда же отмечалось, что Канада уже пожертвовала ВСУ более 100 специализированных камер для БПЛА от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 беспилотников компании Teledyne FLIR.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930842975.html
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934583273.html
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канада, россия, в мире, вооруженные силы украины, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, оттава
Канада, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Оттава
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады
МИД: Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады, это стало ответом на персональные санкции со стороны Оттавы, говорится в заявлении на сайте
Министерства иностранных дел.
"В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Дж. Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", — сообщило ведомство.
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В санкционный список, в частности, попали лица, которые по линии академического сообщества и пробандеровских структур участвуют в кампании по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН*-УПА* и дивизии "Галичина", включая "позорное чествование в канадском парламенте нациста Я. Гунько".
В сентябре 2023-го в канадский парламент в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, его представили как ветерана "борьбы против русских". На деле он оказался экс-бойцом СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов, сражалась с Красной армией и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позднее премьер Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку", а спикер нижней палаты парламента Энтони Рота, инициировавший приглашение Гунько, объявил об отставке.
Кроме того, ограничение распространяется на бизнесменов и глав компаний ВПК, причастных к передаче оружия ВСУ
, а также активных сторонников русофобской политики Оттавы.
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- гендиректор "Рейтеон Кэнада лтд" Гарри Венман;
- президент "Ай-Эм-Пи аэроспэйс энд дефенс" Дэвид Госсен;
- президент и генеральный директор "Тиссенкрупп марин системс Кэнада лтд" Рик Гербрехт и другие.
Канада с начала российской спецоперации оказывает финансовую поддержку Украине, поставляет ей оружие и боеприпасы. Так, во вторник министр обороны страны Уильям Блэр объявил о выделении порядка 30 миллионов долларов США на артиллерийские боеприпасы для постсоветской республики. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку около тысячи единиц снарядов.
Помимо этого, в начале марта Оттава сообщила о присоединении к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Тогда же отмечалось, что Канада уже пожертвовала ВСУ более 100 специализированных камер для БПЛА от местной компании L3 Wescam, а также планирует отправить более 800 беспилотников компании Teledyne FLIR.
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* Запрещенные в России экстремистские организации.