Украинцы понимают первопричину ударов по энергосистеме, считает Ганчев
Ганчев призвал украинцев задавать вопрос "за что?" киевскому режиму
© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что украинцы осознают первопричину ударов по энергосистеме, а те, кто все же задается вопросом "за что?", должны его переадресовать киевскому режиму.
По словам Ганчева, мощные удары были на нанесены и по энергообъектам Харькова, в результате в городе нет света, наблюдаются перебои с водоснабжением. "Думаю, большая часть населения осознает первопричину. А тем, кто все еще задается вопросом "а нас за що", нужно задать этот вопрос, прежде всего, киевскому режиму, который спонсирует и поощряет хаотичные удары по домам и скоплениям мирных граждан в российских городах", - сообщил Ганчев.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.