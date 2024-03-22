https://ria.ru/20240322/ukraina-1935025603.html

МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине

МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине - РИА Новости, 22.03.2024

МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что как только от Москвы поступит сигнал, что она хочет серьезных переговоров по поводу украинского конфликта -... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:18

2024-03-22T19:18

2024-03-22T19:18

специальная военная операция на украине

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мид австрии

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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что как только от Москвы поступит сигнал, что она хочет серьезных переговоров по поводу украинского конфликта - дипломатические усилия будут возобновлены, говорится в протоколе австрийского парламента по итогам заседания Комитета по иностранным делам Национального совета (нижняя палата Федерального собрания, парламента республики). По мнению австрийского министра, ответственность за конфликт несет российская сторона. "Как только из Москвы поступят сигналы о том, что она хочет провести серьезные переговоры, мирные усилия и дипломатия снова получат возможность для развития", - приводятся слова Шалленберга в документе. Министр также отметил, что другие страны, такие как Китай, Индия и Южная Африка, также должны быть вовлечены в эти переговоры. Он добавил, что необходимы долгосрочные гарантии безопасности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240319/avstriya-1934281248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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