Рейтинг@Mail.ru
МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935025603.html
МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине
МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что как только от Москвы поступит сигнал, что она хочет серьезных переговоров по поводу украинского конфликта -... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:18
2024-03-22T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александер шалленберг
австрия
мид австрии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851700541_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9eee50fb3b8f1ccf050e420f4d3d40d3.jpg
ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что как только от Москвы поступит сигнал, что она хочет серьезных переговоров по поводу украинского конфликта - дипломатические усилия будут возобновлены, говорится в протоколе австрийского парламента по итогам заседания Комитета по иностранным делам Национального совета (нижняя палата Федерального собрания, парламента республики). По мнению австрийского министра, ответственность за конфликт несет российская сторона. "Как только из Москвы поступят сигналы о том, что она хочет провести серьезные переговоры, мирные усилия и дипломатия снова получат возможность для развития", - приводятся слова Шалленберга в документе. Министр также отметил, что другие страны, такие как Китай, Индия и Южная Африка, также должны быть вовлечены в эти переговоры. Он добавил, что необходимы долгосрочные гарантии безопасности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240319/avstriya-1934281248.html
https://ria.ru/20240314/vysylka-1932884911.html
россия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851700541_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_2c58443480e06eae680b8875c6c9ffce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, александер шалленберг, австрия, мид австрии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александер Шалленберг, Австрия, МИД Австрии
МИД Австрии ждет сигнала из России для дипломатических усилий по Украине

Шалленберг: переговоры по Украине возобновятся, когда их захочет Россия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександер Шалленберг
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александер Шалленберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что как только от Москвы поступит сигнал, что она хочет серьезных переговоров по поводу украинского конфликта - дипломатические усилия будут возобновлены, говорится в протоколе австрийского парламента по итогам заседания Комитета по иностранным делам Национального совета (нижняя палата Федерального собрания, парламента республики).
По мнению австрийского министра, ответственность за конфликт несет российская сторона. "Как только из Москвы поступят сигналы о том, что она хочет провести серьезные переговоры, мирные усилия и дипломатия снова получат возможность для развития", - приводятся слова Шалленберга в документе.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию
19 марта, 16:42
Министр также отметил, что другие страны, такие как Китай, Индия и Южная Африка, также должны быть вовлечены в эти переговоры. Он добавил, что необходимы долгосрочные гарантии безопасности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
МИД России пригрозил Австрии ответом на высылку дипломатов
14 марта, 10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександер ШалленбергАвстрияМИД Австрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала