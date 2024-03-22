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Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции - РИА Новости, 22.03.2024
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18:56 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935021923.html
Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции
Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции - РИА Новости, 22.03.2024
Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции
Украина выполнила 77% реформ, необходимых для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:56
2024-03-22T18:56
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украина выполнила 77% реформ, необходимых для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС. Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Еврокомиссия
Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции

Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ по соглашению об ассоциации с ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украина выполнила 77% реформ, необходимых для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС.
Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.
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