https://ria.ru/20240322/ukraina-1935021923.html

Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции

Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции - РИА Новости, 22.03.2024

Киев утверждает, что выполнил большую часть условий для евроинтеграции

Украина выполнила 77% реформ, необходимых для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:56

2024-03-22T18:56

2024-03-22T18:56

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киев

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евросоюз

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украина выполнила 77% реформ, необходимых для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Провели девятое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации – 77%. Это 5% за прошлый год", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что в первой половине текущего года Украина рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС. Евросоюз 27 июня 2014 года подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с Украиной, подписавшей политический раздел в марте. Экономический раздел соглашения об ассоциации предусматривает в том числе вхождение в зону свободной торговли ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия