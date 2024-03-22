https://ria.ru/20240322/ukraina-1935014068.html

Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов

Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024

Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов

Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:25

2024-03-22T18:25

2024-03-22T18:30

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные."На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, владимир рогов