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Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 22.03.2024 (обновлено: 18:30 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935014068.html
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов
Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:25
2024-03-22T18:30
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные."На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
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украина, в мире, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Владимир Рогов
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов

Рогов: три страны Запада сегодня начали подпитывать Украину электроэнергией

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
"На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВладимир Рогов
 
 
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