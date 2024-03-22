https://ria.ru/20240322/ukraina-1935014068.html
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов
Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:25
2024-03-22T18:25
2024-03-22T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные."На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Владимир Рогов
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией, заявил Рогов
Рогов: три страны Запада сегодня начали подпитывать Украину электроэнергией
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Три западные страны начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения российскими войсками массированного удара по ее энергетической системе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Вооруженные силы РФ
в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. В свою очередь, директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
"На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала", - сказал Рогов со ссылкой на данные источника из минэнерго Украины. По его словам, решение об обратном перетоке было принято, чтобы не дать рухнуть украинской энергосистеме.
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