https://ria.ru/20240322/ukraina-1935012791.html

Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной

Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной - РИА Новости, 22.03.2024

Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной

Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:20

2024-03-22T18:20

2024-03-22T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

василий небензя

россия

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 22 мар – РИА Новости. Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, василий небензя, россия, оон, вооруженные силы украины