https://ria.ru/20240322/ukraina-1935012791.html
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной - РИА Новости, 22.03.2024
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной
Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:20
2024-03-22T18:20
2024-03-22T18:37
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вооруженные силы украины
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ООН, 22 мар – РИА Новости. Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной
Небензя: украинские боевики выживают лишь за счет поставок оружия странами НАТО