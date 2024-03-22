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Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 22.03.2024 (обновлено: 18:37 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935012791.html
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной - РИА Новости, 22.03.2024
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной
Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:20
2024-03-22T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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василий небензя
россия
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 22 мар – РИА Новости. Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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в мире, украина, нато, василий небензя, россия, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Василий Небензя, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя назвал цель по демилитаризации Украины выполненной

Небензя: украинские боевики выживают лишь за счет поставок оружия странами НАТО

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 мар – РИА Новости. Цель специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, боевики выживают за счет поставок оружия НАТО, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", - сказал Небензя.
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Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВасилий НебензяРоссияООНВооруженные силы Украины
 
 
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