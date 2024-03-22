Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций
Шмыгаль сообщил о повреждении около 20 электроподстанций в разных регионах
© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины сообщил в Telegram-канале в пятницу о повреждении порядка 20 электрических подстанций в нескольких регионах страны.
"Имеем серьезные разрушения инфраструктуры… Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", - сказал Шмыгаль на видео. По его словам, на Украине на данный момент дефицита электроэнергии нет и пока не прогнозируется. Шмыгаль пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.