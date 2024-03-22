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Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935012447.html
Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций
Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций - РИА Новости, 22.03.2024
Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций
Премьер-министр Украины сообщил в Telegram-канале в пятницу о повреждении порядка 20 электрических подстанций в нескольких регионах страны. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:18
2024-03-22T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины сообщил в Telegram-канале в пятницу о повреждении порядка 20 электрических подстанций в нескольких регионах страны. Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях Украины и на подконтрольной ВСУ части ДНР. "Имеем серьезные разрушения инфраструктуры… Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", - сказал Шмыгаль на видео. По его словам, на Украине на данный момент дефицита электроэнергии нет и пока не прогнозируется. Шмыгаль пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено. Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240322/udary-1934967572.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль
Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций

Шмыгаль сообщил о повреждении около 20 электроподстанций в разных регионах

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины сообщил в Telegram-канале в пятницу о повреждении порядка 20 электрических подстанций в нескольких регионах страны.
Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях Украины и на подконтрольной ВСУ части ДНР.
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"Имеем серьезные разрушения инфраструктуры… Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах", - сказал Шмыгаль на видео. По его словам, на Украине на данный момент дефицита электроэнергии нет и пока не прогнозируется. Шмыгаль пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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