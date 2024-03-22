https://ria.ru/20240322/ukraina-1935008640.html

НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя

НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2024

НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя

Запад повышает градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:05

2024-03-22T18:05

2024-03-22T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

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василий небензя

оон

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ООН, 22 мар - РИА Новости. Запад повышает градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, россия, василий небензя, оон