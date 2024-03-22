https://ria.ru/20240322/ukraina-1935008640.html
НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя
НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2024
НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя
Запад повышает градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:05
2024-03-22T18:05
2024-03-22T18:49
специальная военная операция на украине
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Запад повышает градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, россия, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Василий Небензя, ООН
НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Украины, заявил Небензя
Небензя: НАТО поддерживает Украину на плаву гораздо шире, чем говорит об этом