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Запад ответит на любые атаки, которые проведет Россия, заявил Макрон - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:52 22.03.2024 (обновлено: 17:56 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935003986.html
Запад ответит на любые атаки, которые проведет Россия, заявил Макрон
Запад ответит на любые атаки, которые проведет Россия, заявил Макрон - РИА Новости, 22.03.2024
Запад ответит на любые атаки, которые проведет Россия, заявил Макрон
Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется "перед лицом любых возможных атак" на Украину со стороны России, заявил президент Франции... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:52
2024-03-22T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
нато
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется "перед лицом любых возможных атак" на Украину со стороны России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Я создал стратегическую двусмысленность, и все больше стран ее поддерживают… И мы более не говорим, что мы просто будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, мы официально говорим, что будем поддерживать ее так интенсивно, как будет необходимо, что означает, что мы готовы ответить на любые атаки, которые проведет Россия", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он отметил, что многие на Западе верят в то, что Россия "не остановится на Украине". "Если кто-либо думает, что Россия остановится на Донбассе и Крыме, то они ошибаются. И все разделяют это мнение. Президент ( США Джо) Байден несколько дней назад сказал похожее: кто верит, что они остановятся? Поэтому я продолжаю призывать всех нас хорошо подумать. А если мы так думаем, если мы видим, что это происходит, то у нас нет никакого интереса в том, чтобы ждать, прежде чем дать пропорциональный ответ" - добавил президент Франции. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Президент РФ Владимир Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
Запад ответит на любые атаки, которые проведет Россия, заявил Макрон

Макрон: Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как будет необходимо

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется "перед лицом любых возможных атак" на Украину со стороны России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я создал стратегическую двусмысленность, и все больше стран ее поддерживают… И мы более не говорим, что мы просто будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, мы официально говорим, что будем поддерживать ее так интенсивно, как будет необходимо, что означает, что мы готовы ответить на любые атаки, которые проведет Россия", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
Он отметил, что многие на Западе верят в то, что Россия "не остановится на Украине". "Если кто-либо думает, что Россия остановится на Донбассе и Крыме, то они ошибаются. И все разделяют это мнение. Президент ( США Джо) Байден несколько дней назад сказал похожее: кто верит, что они остановятся? Поэтому я продолжаю призывать всех нас хорошо подумать. А если мы так думаем, если мы видим, что это происходит, то у нас нет никакого интереса в том, чтобы ждать, прежде чем дать пропорциональный ответ" - добавил президент Франции.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
19 марта, 08:00
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Президент РФ Владимир Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
12 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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