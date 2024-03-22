Во Франции сделали шокирующее заявление из-за ударов России по Украине
LCI: Украине не хватает средств ПВО и Запад ничем не может помочь
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украине не хватает средств ПВО для перехвата российских ракет, и Запад никак не может исправить ситуацию, заявил в эфире LCI бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.
"Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты", — сказал он.
"Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты", — сказал он.
По его мнению, решить эту проблему могут только США, поскольку Европа не способна в краткосрочной перспективе производить вооружения такого типа. Но даже там существенно ускорить производство систем, с которыми научились работать украинцы, непросто, считает Паломерос.
Российские Вооруженные силы с 16 по 22 марта наносили массированные удары возмездия по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. Так, были поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады воздушных и водных беспилотников, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
Российские Вооруженные силы с 16 по 22 марта наносили массированные удары возмездия по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. Так, были поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады воздушных и водных беспилотников, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал Запад обеспечить безопасность Украины, предоставив средства ПВО в сжатые сроки. В свою очередь, директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.