https://ria.ru/20240322/ukraina-1934965767.html

В бундесвере исключили заморозку конфликта на Украине

В бундесвере исключили заморозку конфликта на Украине - РИА Новости, 22.03.2024

В бундесвере исключили заморозку конфликта на Украине

Заморозка конфликта на Украине на данный момент не представляется возможной, Германии необходимо усиливать свою противовоздушную оборону, заявил генеральный... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:50

2024-03-22T15:50

2024-03-22T15:52

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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине на данный момент не представляется возможной, Германии необходимо усиливать свою противовоздушную оборону, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер изданию Funke. "Вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не вспыхнул бы вновь. Нынешняя военная ситуация на Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - подчеркнул Бройер. Военный подчеркнул, что у Германии есть от пяти до восьми лет времени на то, чтобы наладить противовоздушную оборону в стране. Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с РФ. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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