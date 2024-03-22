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Источник рассказал о реакции жителей Украины на привязку брони к зарплате - РИА Новости, 22.03.2024
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13:22 22.03.2024 (обновлено: 13:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934913186.html
Источник рассказал о реакции жителей Украины на привязку брони к зарплате
Источник рассказал о реакции жителей Украины на привязку брони к зарплате - РИА Новости, 22.03.2024
Источник рассказал о реакции жителей Украины на привязку брони к зарплате
Жители подконтрольной ВСУ части Херсонской области крайне негативно восприняли идею Киева с привязкой отсрочки от мобилизации к уровню зарплаты или сумме... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:22
2024-03-22T13:24
в мире
украина
херсонская область
россия
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Жители подконтрольной ВСУ части Херсонской области крайне негативно восприняли идею Киева с привязкой отсрочки от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов - при таком подходе подавляющее большинство военнообязанных в регионе автоматически становится частью мобилизационного ресурса, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Одиннадцатого марта депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов. В частности, подразумевается, что бронь могут получить военнообязанные, получающие зарплату от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов). Собеседник агентства отметил, что эта инициатива повлекла резкий рост протестных настроений в прифронтовых районах Украины, где практически нет рабочих мест с ежемесячным доходом названного уровня. "Население подконтрольных Киеву территорий Херсонской области и других прифронтовых регионов юго-востока Украины крайне негативно восприняло информацию о намерении Зеленского отменить бронь от призыва для граждан Украины, чей месячный доход составляет менее 35 тысяч гривен. Эта информация уже спровоцировала взрывной рост антиправительственных настроений и социальной напряженности среди малообеспеченных слоев населения. Особо сильный негатив с их стороны проявляется в отношении тех украинцев, чей уровень доходов превышает указанный "призывной минимум", что позволяет им избегать мобилизации", - сказал источник. В настоящее время основанием для брони на Украине является работа в органах власти и местного самоуправления, занятость на оборонных предприятиях, а также в учреждениях и организациях, критически важных для экономики страны и жизнедеятельности граждан. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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в мире, украина, херсонская область , россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
Источник рассказал о реакции жителей Украины на привязку брони к зарплате

Источник: украинцы восприняли в штыки привязку брони к зарплате

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Жители подконтрольной ВСУ части Херсонской области крайне негативно восприняли идею Киева с привязкой отсрочки от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов - при таком подходе подавляющее большинство военнообязанных в регионе автоматически становится частью мобилизационного ресурса, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
Одиннадцатого марта депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины планирует привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов. В частности, подразумевается, что бронь могут получить военнообязанные, получающие зарплату от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов).
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Вчера, 08:00
Собеседник агентства отметил, что эта инициатива повлекла резкий рост протестных настроений в прифронтовых районах Украины, где практически нет рабочих мест с ежемесячным доходом названного уровня.
«
"Население подконтрольных Киеву территорий Херсонской области и других прифронтовых регионов юго-востока Украины крайне негативно восприняло информацию о намерении Зеленского отменить бронь от призыва для граждан Украины, чей месячный доход составляет менее 35 тысяч гривен. Эта информация уже спровоцировала взрывной рост антиправительственных настроений и социальной напряженности среди малообеспеченных слоев населения. Особо сильный негатив с их стороны проявляется в отношении тех украинцев, чей уровень доходов превышает указанный "призывной минимум", что позволяет им избегать мобилизации", - сказал источник.
В настоящее время основанием для брони на Украине является работа в органах власти и местного самоуправления, занятость на оборонных предприятиях, а также в учреждениях и организациях, критически важных для экономики страны и жизнедеятельности граждан.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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В миреУкраинаХерсонская областьРоссияАлексей ГончаренкоВооруженные силы Украины
 
 
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