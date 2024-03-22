https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html

Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме

Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024

Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме

Если Украина не понимает по-хорошему, Россия будет объяснять на понятном им языке, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:48

2024-03-22T11:48

2024-03-22T11:48

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Если Украина не понимает по-хорошему, Россия будет объяснять на понятном им языке, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя удары РФ по украинской энергосистеме. Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупневшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны. "Если они не понимают по-хорошему, значит, будем объяснять на понятном им языке, потому что они продолжают хамские обстрелы просто мирных городов… Будем бить так, чтобы они понимали, за что их бьют", - сказал Картаполов. По словам депутата, об эффективности ударов судить пока преждевременно, сначала нужно провести разведку объектов и понять степень их поражения, но по предварительным данным "объекты отработаны достаточно неплохо". "Никаких неизбирательных ударов, в ходе которых могло пострадать мирное население, нет… Поражаются конкретные объекты, военные объекты и объекты энергетического комплекса", - подчеркнул Картаполов.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, андрей картаполов, госдума рф, укрэнерго