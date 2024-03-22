https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме
Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме
Если Украина не понимает по-хорошему, Россия будет объяснять на понятном им языке, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:48
2024-03-22T11:48
2024-03-22T11:48
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Если Украина не понимает по-хорошему, Россия будет объяснять на понятном им языке, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя удары РФ по украинской энергосистеме. Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупневшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны. "Если они не понимают по-хорошему, значит, будем объяснять на понятном им языке, потому что они продолжают хамские обстрелы просто мирных городов… Будем бить так, чтобы они понимали, за что их бьют", - сказал Картаполов. По словам депутата, об эффективности ударов судить пока преждевременно, сначала нужно провести разведку объектов и понять степень их поражения, но по предварительным данным "объекты отработаны достаточно неплохо". "Никаких неизбирательных ударов, в ходе которых могло пострадать мирное население, нет… Поражаются конкретные объекты, военные объекты и объекты энергетического комплекса", - подчеркнул Картаполов.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, андрей картаполов, госдума рф, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Укрэнерго
Украина не поняла Россию по-хорошему, заявили в Госдуме
Картаполов: если Киев не понимает по-хорошему, Москва объяснит на понятном языке
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Если Украина не понимает по-хорошему, Россия будет объяснять на понятном им языке, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя удары РФ по украинской энергосистеме.
Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко
. В "Укрэнерго
" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупневшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны.
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"Если они не понимают по-хорошему, значит, будем объяснять на понятном им языке, потому что они продолжают хамские обстрелы просто мирных городов… Будем бить так, чтобы они понимали, за что их бьют", - сказал Картаполов.
По словам депутата, об эффективности ударов судить пока преждевременно, сначала нужно провести разведку объектов и понять степень их поражения, но по предварительным данным "объекты отработаны достаточно неплохо".
"Никаких неизбирательных ударов, в ходе которых могло пострадать мирное население, нет… Поражаются конкретные объекты, военные объекты и объекты энергетического комплекса", - подчеркнул Картаполов.
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