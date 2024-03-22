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В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 22.03.2024 (обновлено: 11:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России
В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России - РИА Новости, 22.03.2024
В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России
Поражение энергообъектов Украины позволило лишить противника мощностей, задействованных на обеспечении нужд военно-промышленного комплекса и содержании воинских РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:38
2024-03-22T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поражение энергообъектов Украины позволило лишить противника мощностей, задействованных на обеспечении нужд военно-промышленного комплекса и содержании воинских частей, на мирном населении это сказаться не должно, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. По информации главы Одесской области, поражен ряд энергообъектов, в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений. "Как правило, уничтожение объектов энергоинфраструктуры противника производится для того, чтобы можно было сократить количество электроэнергии, которую враг может использовать для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений. Энергообъекты Украины, которые используются для обеспечения гражданского населения, Вооруженные силы РФ не обстреливают", - сказал Кимаковский. Он отметил, что если даже сейчас украинские власти обвинят Российскую Федерацию в атаках на объекты гражданской энергетической инфраструктуры и проблемах с энергообеспечением мирного населения, "они будут сильно лукавить или попросту врать". "При атаках на энергогенерирующие мощности или на систему распределения учитываются потребности населения, среднесуточные температуры, возможности подключения к резервным электросетям, мощности, которые используются для ремонта и производства вооружения, и ряд других факторов. И уничтожаются те мощности, которые могут использоваться дополнительно для производства или ремонта вооружения или содержания воинских частей", - пояснил советник Пушилина. Он подчеркнул, что сейчас были нанесены точечные удары по энергогенерации и электроподстанциям, которые используются для поддержки военной инфраструктуры или инфраструктуры ВПК. По его словам, для гражданского населения серьезных проблем в рамках этих обстрелов не будет или они будут минимальными и краткосрочными. "Правда, украинские власти могут сделать перераспределение электричества в пользу военных. Ведь они, как показали последние годы, делают всё, чтобы население Украины бедствовало", - добавил Кимаковский.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
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в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России

Кимаковский: Украина лишилась энергомощностей для обеспечения нужд ВПК и ВСУ

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поражение энергообъектов Украины позволило лишить противника мощностей, задействованных на обеспечении нужд военно-промышленного комплекса и содержании воинских частей, на мирном населении это сказаться не должно, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. По информации главы Одесской области, поражен ряд энергообъектов, в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений.
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"Как правило, уничтожение объектов энергоинфраструктуры противника производится для того, чтобы можно было сократить количество электроэнергии, которую враг может использовать для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений. Энергообъекты Украины, которые используются для обеспечения гражданского населения, Вооруженные силы РФ не обстреливают", - сказал Кимаковский.
Он отметил, что если даже сейчас украинские власти обвинят Российскую Федерацию в атаках на объекты гражданской энергетической инфраструктуры и проблемах с энергообеспечением мирного населения, "они будут сильно лукавить или попросту врать".
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"При атаках на энергогенерирующие мощности или на систему распределения учитываются потребности населения, среднесуточные температуры, возможности подключения к резервным электросетям, мощности, которые используются для ремонта и производства вооружения, и ряд других факторов. И уничтожаются те мощности, которые могут использоваться дополнительно для производства или ремонта вооружения или содержания воинских частей", - пояснил советник Пушилина.
Он подчеркнул, что сейчас были нанесены точечные удары по энергогенерации и электроподстанциям, которые используются для поддержки военной инфраструктуры или инфраструктуры ВПК. По его словам, для гражданского населения серьезных проблем в рамках этих обстрелов не будет или они будут минимальными и краткосрочными.
"Правда, украинские власти могут сделать перераспределение электричества в пользу военных. Ведь они, как показали последние годы, делают всё, чтобы население Украины бедствовало", - добавил Кимаковский.
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