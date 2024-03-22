https://ria.ru/20240322/ukraina-1934875116.html

Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой

Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.03.2024

Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой

Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:26

2024-03-22T11:26

2024-03-22T12:44

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте, пишет Asia Times. "Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Украина быстро приближается к тому моменту, когда ВСУ или народ, или и те, и другие вместе должны будут решить, отвечает ли участие в противостоянии национальным интересам страны. Вместе с тем, европейские лидеры знают, к какой развязке все идет, но они не хотят быть честными ни с собственным народом, ни с собой, поэтому они с удвоенной силой поддерживают проигранный конфликт, пишет AT. На этом фоне украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.

https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934849899.html

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины