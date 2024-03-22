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Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 22.03.2024 (обновлено: 12:44 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934875116.html
Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.03.2024
Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:26
2024-03-22T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте, пишет Asia Times. "Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Украина быстро приближается к тому моменту, когда ВСУ или народ, или и те, и другие вместе должны будут решить, отвечает ли участие в противостоянии национальным интересам страны. Вместе с тем, европейские лидеры знают, к какой развязке все идет, но они не хотят быть честными ни с собственным народом, ни с собой, поэтому они с удвоенной силой поддерживают проигранный конфликт, пишет AT. На этом фоне украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934849899.html
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Они отказываются. Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой

Asia Times: солдаты ВСУ активно сдаются в плен и отказываются выполнять приказы

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте, пишет Asia Times.

"Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Украина быстро приближается к тому моменту, когда ВСУ или народ, или и те, и другие вместе должны будут решить, отвечает ли участие в противостоянии национальным интересам страны.

Вместе с тем, европейские лидеры знают, к какой развязке все идет, но они не хотят быть честными ни с собственным народом, ни с собой, поэтому они с удвоенной силой поддерживают проигранный конфликт, пишет AT.

На этом фоне украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.
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