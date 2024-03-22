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Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме
Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме
Украина скорее всего не справится с восстановлением ущерба после поражения энергообъектов, сообщил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:14
2024-03-22T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виталий милонов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украина скорее всего не справится с восстановлением ущерба после поражения энергообъектов, сообщил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов. Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. "Судя по сообщениям СМИ и в соцсетях, украинская инфраструктура получила значительный ущерб, который они вряд ли смогут восстановить", - сказал Милонов агентству. Он добавил, что рад, что российские вооруженные силы "вгоняют в грунт" украинскую инфраструктуру. Депутат выразил надежду, что удары ВС РФ "будут интенсифицироваться и усиливаться с каждым днем". "Думаю, еще 2-3 таких мероприятий, и мы сможем поздравить экономику Украины с переходом на зеленую энергетику с нулевыми выбросами", - заключил парламентарий. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Харькове и Кривом Роге.
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934845615.html
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в мире, украина, виталий милонов, госдума рф, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виталий Милонов, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме

Милонов: Украина вряд ли сможет восстановить пораженные объекты энергетики

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украина скорее всего не справится с восстановлением ущерба после поражения энергообъектов, сообщил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов.
Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
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"Судя по сообщениям СМИ и в соцсетях, украинская инфраструктура получила значительный ущерб, который они вряд ли смогут восстановить", - сказал Милонов агентству.
Он добавил, что рад, что российские вооруженные силы "вгоняют в грунт" украинскую инфраструктуру. Депутат выразил надежду, что удары ВС РФ "будут интенсифицироваться и усиливаться с каждым днем". "Думаю, еще 2-3 таких мероприятий, и мы сможем поздравить экономику Украины с переходом на зеленую энергетику с нулевыми выбросами", - заключил парламентарий.
Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Харькове и Кривом Роге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиталий МилоновГосдума РФРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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