https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html

Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме

Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024

Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме

Украина скорее всего не справится с восстановлением ущерба после поражения энергообъектов, сообщил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:14

2024-03-22T11:14

2024-03-22T11:14

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украина скорее всего не справится с восстановлением ущерба после поражения энергообъектов, сообщил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов. Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. "Судя по сообщениям СМИ и в соцсетях, украинская инфраструктура получила значительный ущерб, который они вряд ли смогут восстановить", - сказал Милонов агентству. Он добавил, что рад, что российские вооруженные силы "вгоняют в грунт" украинскую инфраструктуру. Депутат выразил надежду, что удары ВС РФ "будут интенсифицироваться и усиливаться с каждым днем". "Думаю, еще 2-3 таких мероприятий, и мы сможем поздравить экономику Украины с переходом на зеленую энергетику с нулевыми выбросами", - заключил парламентарий. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Харькове и Кривом Роге.

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виталий милонов, госдума рф, россия, вооруженные силы рф