Энергосистема Украины подверглась крупнейшей за все время атаке
Укрэнерго назвала утреннюю атаку на энергосистему страны крупнейшей за все время
© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Энергосистема Украины подверглась самой мощной за все время атаке, заявил глава энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий в эфире национального телемарафона.
"Утренняя атака по энергетической системе Украины была самой крупной за все время, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго", — сказал он.
Повреждены энергетические объекты во многих областях, особенно "досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах", добавил Кудрицкий.
Он отметил, что целью ударов были объекты генерации, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.
Действуют ограничения энергоснабжения в разных областях, преимущественно на левом берегу Днепра. После повреждений ДнепроГЭС "пока что нет никаких рисков прорыва дамбы", добавил глава "Укрэнерго".
Воздушная тревога минувшей ночью и утром действовала на всей территории Украины. Взрывы гремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
СМИ писали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.