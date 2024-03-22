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Энергосистема Украины подверглась крупнейшей за все время атаке - РИА Новости, 22.03.2024
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11:07 22.03.2024 (обновлено: 13:13 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934871457.html
Энергосистема Украины подверглась крупнейшей за все время атаке
Энергосистема Украины подверглась крупнейшей за все время атаке - РИА Новости, 22.03.2024
Энергосистема Украины подверглась крупнейшей за все время атаке
Энергосистема Украины подверглась самой мощной за все время атаке, заявил глава энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий в эфире национального телемарафона. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:07
2024-03-22T13:13
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Энергосистема Украины подверглась самой мощной за все время атаке, заявил глава энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий в эфире национального телемарафона."Утренняя атака по энергетической системе Украины была самой крупной за все время, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго", — сказал он.Повреждены энергетические объекты во многих областях, особенно "досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах", добавил Кудрицкий.Он отметил, что целью ударов были объекты генерации, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.Действуют ограничения энергоснабжения в разных областях, преимущественно на левом берегу Днепра. После повреждений ДнепроГЭС "пока что нет никаких рисков прорыва дамбы", добавил глава "Укрэнерго".Воздушная тревога минувшей ночью и утром действовала на всей территории Украины. Взрывы гремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.СМИ писали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.Компания "Укргидроэнерго" сообщала об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
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украина, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире
Энергосистема Украины подверглась крупнейшей за все время атаке

Укрэнерго назвала утреннюю атаку на энергосистему страны крупнейшей за все время

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Энергосистема Украины подверглась самой мощной за все время атаке, заявил глава энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий в эфире национального телемарафона.
"Утренняя атака по энергетической системе Украины была самой крупной за все время, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго", — сказал он.
Повреждены энергетические объекты во многих областях, особенно "досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах", добавил Кудрицкий.
Он отметил, что целью ударов были объекты генерации, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Действуют ограничения энергоснабжения в разных областях, преимущественно на левом берегу Днепра. После повреждений ДнепроГЭС "пока что нет никаких рисков прорыва дамбы", добавил глава "Укрэнерго".
Воздушная тревога минувшей ночью и утром действовала на всей территории Украины. Взрывы гремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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СМИ писали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
Компания "Укргидроэнерго" сообщала об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВ мире
 
 
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