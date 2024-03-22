Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не могут договориться об оплате поставок оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 22.03.2024 (обновлено: 10:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934864304.html
В ЕС не могут договориться об оплате поставок оружия Киеву, пишут СМИ
В ЕС не могут договориться об оплате поставок оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
В ЕС не могут договориться об оплате поставок оружия Киеву, пишут СМИ
Лидеры стран ЕС не могут договориться по поводу способов финансирования поставок вооружения Украине, заявило издание Politico со ссылкой на неназванные... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:36
2024-03-22T10:39
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
еврокомиссия
в мире
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС не могут договориться по поводу способов финансирования поставок вооружения Украине, заявило издание Politico со ссылкой на неназванные источники ЕС. По данным издания, страны ЕС не согласились с "более широкой картиной" масштабного продвижения европейского финансирования поставок оружия Украине, например, за счет оборонных облигаций. Отмечается, что возможность создания совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией, Польшей и другими странами, но против них "решительно выступают" Германия, Нидерланды и Австрия. "Дискуссия в зале между 27 лидерами ЕС в четверг отразила эти разногласия: канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердили свою оппозицию (финансированию за счет оборонных облигаций- ред.)", - рассказали изданию два неназванных дипломата ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила лидерам стран ЕС на саммите ускорить работу по использованию доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине, чтобы иметь возможность "1 июля перевести на военную помощь Украине первый миллиард". Лидеры ЕС по итогам саммита не приняли окончательное решение по утверждению предложения Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине, предложили министрам продолжить работу. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины
В ЕС не могут договориться об оплате поставок оружия Киеву, пишут СМИ

Politico: страны ЕС не могут договориться о финансировании поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС не могут договориться по поводу способов финансирования поставок вооружения Украине, заявило издание Politico со ссылкой на неназванные источники ЕС.
По данным издания, страны ЕС не согласились с "более широкой картиной" масштабного продвижения европейского финансирования поставок оружия Украине, например, за счет оборонных облигаций. Отмечается, что возможность создания совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией, Польшей и другими странами, но против них "решительно выступают" Германия, Нидерланды и Австрия.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления
08:00
"Дискуссия в зале между 27 лидерами ЕС в четверг отразила эти разногласия: канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердили свою оппозицию (финансированию за счет оборонных облигаций- ред.)", - рассказали изданию два неназванных дипломата ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила лидерам стран ЕС на саммите ускорить работу по использованию доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине, чтобы иметь возможность "1 июля перевести на военную помощь Украине первый миллиард".
Лидеры ЕС по итогам саммита не приняли окончательное решение по утверждению предложения Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине, предложили министрам продолжить работу.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
Вчера, 08:00
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияВ миреНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала