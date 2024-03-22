Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину
Орбан не исключил, что Запад решит отправить войска на Украину через 2-3 месяца
© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 мар — РИА Новости. Западные страны могут направить военных на Украину уже в ближайшие месяцы, не исключил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"То, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием. Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски. <...> А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы", — сказал венгерский политик.
По словам Орбана, политики в Брюсселе ведут свою войну против России на стороне Украины, там царит воинственная атмосфера, воинственная риторика, военная логика. В то же время в Будапеште предпочитают здравый смысл, Венгрия считает, что конфликт — это не футбольный матч, в котором надо выбрать сторону.
Идею направить на Украину военный контингент в феврале озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по поддержке Киева. Тогда его не поддержал ни один из участников встречи.
При этом, как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Макрон в феврале 2024-го в узком кругу заявлял, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже готовит контингент, на первом этапе он будет насчитывать около двух тысяч военных.
По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, Париж якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в граничащие с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся там подразделения ВСУ.
Как подчеркивают в Кремле, там внимательно следят за звучащими заявлениями и предупреждают, что последствия отправки на Украину иностранных войск могут быть непоправимыми.
Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении России Путин заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.