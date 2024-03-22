В США сделали шокирующее заявление об украинской нации
Риттер: из-за огромных потерь украинская нация исчезнет
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность", — считает эксперт.
Риттер также заявил, что украинские потери составляют более трех миллионов человек.
Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что боевые потери Украины стоит считать в миллионах. При этом генерал добавил, что у Украины закончились человеческие ресурсы.
В феврале Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Однако даже западные СМИ отметили, что озвученная им цифра значительно ниже прошлогодних американских оценок. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на февраль, с начала конфликта Украину покинуло более шести миллионов человек. Например, в Германии сейчас насчитывается примерно 1,1 миллиона украинцев, въехавших в страну с 2022 года.
Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш.