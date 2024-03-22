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В США сделали шокирующее заявление об украинской нации - РИА Новости, 22.03.2024
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09:37 22.03.2024 (обновлено: 13:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html
В США сделали шокирующее заявление об украинской нации
В США сделали шокирующее заявление об украинской нации - РИА Новости, 22.03.2024
В США сделали шокирующее заявление об украинской нации
Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:37
2024-03-22T13:36
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность", — считает эксперт.Риттер также заявил, что украинские потери составляют более трех миллионов человек.Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что боевые потери Украины стоит считать в миллионах. При этом генерал добавил, что у Украины закончились человеческие ресурсы.В феврале Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Однако даже западные СМИ отметили, что озвученная им цифра значительно ниже прошлогодних американских оценок. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на февраль, с начала конфликта Украину покинуло более шести миллионов человек. Например, в Германии сейчас насчитывается примерно 1,1 миллиона украинцев, въехавших в страну с 2022 года.Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш.
https://ria.ru/20240319/polsha-1934177334.html
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в мире, украина, польша, россия, скотт риттер, владимир зеленский, оон, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, ООН, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
В США сделали шокирующее заявление об украинской нации

Риттер: из-за огромных потерь украинская нация исчезнет

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность", — считает эксперт.
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Риттер также заявил, что украинские потери составляют более трех миллионов человек.
Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что боевые потери Украины стоит считать в миллионах. При этом генерал добавил, что у Украины закончились человеческие ресурсы.
В феврале Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Однако даже западные СМИ отметили, что озвученная им цифра значительно ниже прошлогодних американских оценок. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на февраль, с начала конфликта Украину покинуло более шести миллионов человек. Например, в Германии сейчас насчитывается примерно 1,1 миллиона украинцев, въехавших в страну с 2022 года.
Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш.
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В миреУкраинаПольшаРоссияСкотт РиттерВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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