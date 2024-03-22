https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html

В США сделали шокирующее заявление об украинской нации

В США сделали шокирующее заявление об украинской нации - РИА Новости, 22.03.2024

В США сделали шокирующее заявление об украинской нации

Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:37

2024-03-22T09:37

2024-03-22T13:36

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность", — считает эксперт.Риттер также заявил, что украинские потери составляют более трех миллионов человек.Ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что боевые потери Украины стоит считать в миллионах. При этом генерал добавил, что у Украины закончились человеческие ресурсы.В феврале Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. Однако даже западные СМИ отметили, что озвученная им цифра значительно ниже прошлогодних американских оценок. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на февраль, с начала конфликта Украину покинуло более шести миллионов человек. Например, в Германии сейчас насчитывается примерно 1,1 миллиона украинцев, въехавших в страну с 2022 года.Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш.

https://ria.ru/20240319/polsha-1934177334.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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в мире, украина, польша, россия, скотт риттер, владимир зеленский, оон, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины