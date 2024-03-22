https://ria.ru/20240322/ukraina-1934845615.html

На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры

На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.03.2024

На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук утверждает в своем Telegram-канале, что в пятницу в результате взрывов получил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:53

2024-03-22T08:53

2024-03-22T08:55

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук утверждает в своем Telegram-канале, что в пятницу в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. "Раздались взрывы и в Прикарпатье. Враг атаковал нашу область. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. Есть повреждения", — написала ОнищукПо ее словам, в настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Позже Минэнерго Украины сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, ивано-франковск, ивано-франковская область