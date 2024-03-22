На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры
Онищук: объект критической инфраструктуры повредило в Ивано-Франковской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук утверждает в своем Telegram-канале, что в пятницу в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры.
"Раздались взрывы и в Прикарпатье. Враг атаковал нашу область. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. Есть повреждения", — написала Онищук
По ее словам, в настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы.
Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Позже Минэнерго Украины сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.