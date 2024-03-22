https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html

В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине

В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине - РИА Новости, 22.03.2024

В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине

Китай не принимал участие в ряде мирных конференций по урегулированию украинского кризиса, так как на них была приглашена только одна их основных сторон, заявил РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:03

2024-03-22T07:03

2024-03-22T07:03

в мире

китай

украина

россия

ли хуэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871784975_0:408:2190:1640_1920x0_80_0_0_44ca385a0373a9e6601898394700b233.jpg

ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай не принимал участие в ряде мирных конференций по урегулированию украинского кризиса, так как на них была приглашена только одна их основных сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Это связано с тем, что Китай считает, что на (тех – ред.) конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны, и обсуждался план только одной стороны", - сказал Ли Хуэй, говоря о том, почему КНР не принимала участие в нескольких мирных конференциях по урегулированию украинского кризиса. Ли Хуэй добавил, что таким конференциям не хватает представительности, и они не могут достичь существенных результатов и не могут сыграть должной позитивной роли в восстановлении мира. Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. В пятницу в Пекине состоялась пресс-конференция, посвященная завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса. На ней присутствовали журналисты и дипломаты ряда государств. Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934837088.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, ли хуэй