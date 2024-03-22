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В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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07:03 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934838431.html
В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине
В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине - РИА Новости, 22.03.2024
В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине
Китай не принимал участие в ряде мирных конференций по урегулированию украинского кризиса, так как на них была приглашена только одна их основных сторон, заявил РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:03
2024-03-22T07:03
в мире
китай
украина
россия
ли хуэй
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай не принимал участие в ряде мирных конференций по урегулированию украинского кризиса, так как на них была приглашена только одна их основных сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Это связано с тем, что Китай считает, что на (тех – ред.) конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны, и обсуждался план только одной стороны", - сказал Ли Хуэй, говоря о том, почему КНР не принимала участие в нескольких мирных конференциях по урегулированию украинского кризиса. Ли Хуэй добавил, что таким конференциям не хватает представительности, и они не могут достичь существенных результатов и не могут сыграть должной позитивной роли в восстановлении мира. Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. В пятницу в Пекине состоялась пресс-конференция, посвященная завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса. На ней присутствовали журналисты и дипломаты ряда государств. Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934837088.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, китай, украина, россия, ли хуэй
В мире, Китай, Украина, Россия, Ли Хуэй
В Китае объяснили, почему Пекин не участвовал в конференциях по Украине

Ли Хуэй: на конференции не удалось пригласить две основные стороны конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛи Хуэй
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ли Хуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай не принимал участие в ряде мирных конференций по урегулированию украинского кризиса, так как на них была приглашена только одна их основных сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
"Это связано с тем, что Китай считает, что на (тех – ред.) конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны, и обсуждался план только одной стороны", - сказал Ли Хуэй, говоря о том, почему КНР не принимала участие в нескольких мирных конференциях по урегулированию украинского кризиса.
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Ли Хуэй добавил, что таким конференциям не хватает представительности, и они не могут достичь существенных результатов и не могут сыграть должной позитивной роли в восстановлении мира.
Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон.
В пятницу в Пекине состоялась пресс-конференция, посвященная завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса. На ней присутствовали журналисты и дипломаты ряда государств.
Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.
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