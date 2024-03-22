https://ria.ru/20240322/ukraina-1934828243.html
МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине
МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине - РИА Новости, 22.03.2024
МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:55
2024-03-22T01:55
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении финансового института."Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета", — заявил МВФ.Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом МВФ в декабре минувшего года. Ранее Фонд в рамках данного механизма утвердил четырехлетнюю программу для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов.Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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украина, мвф, в мире, сша, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, МВФ, В мире, США, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине
МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине на сумму около 880 млн долларов
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении финансового института.
"Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета", — заявил МВФ.
На Украине поставили крест
Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом МВФ в декабре минувшего года. Ранее Фонд в рамках данного механизма утвердил четырехлетнюю программу для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов.
Ранее в Верховной Раде
Украины заявляли, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США
власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7
. В конце ноября Владимир Зеленский
подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Украине предложено капитулировать