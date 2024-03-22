https://ria.ru/20240322/ukraina-1934828243.html

МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине

МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине - РИА Новости, 22.03.2024

МВФ одобрил очередной кредитный транш Украине

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:55

2024-03-22T01:55

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в мире

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение третьего кредитного транша Украине на сумму порядка 880 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении финансового института."Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета", — заявил МВФ.Предыдущий транш в размере 900 миллионов долларов в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом МВФ в декабре минувшего года. Ранее Фонд в рамках данного механизма утвердил четырехлетнюю программу для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов.Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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украина, мвф, в мире, сша, владимир зеленский, верховная рада украины