На саммите ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву
Лидеры ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву "в критический момент"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита заявили, что "в критический для Украины момент" ускорят всю необходимую военную помощь, говорится в документе по итогам встречи в верхах.
"В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи", - указывается в документе.
Лидеры также обещали продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется", приветствовали все недавние инициативы по поставке Киеву оружия и боеприпасов, "что позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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