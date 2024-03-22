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На саммите ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву - РИА Новости, 22.03.2024
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00:09 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934821709.html
На саммите ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву
На саммите ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву - РИА Новости, 22.03.2024
На саммите ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву
Лидеры ЕС по итогам саммита заявили, что "в критический для Украины момент" ускорят всю необходимую военную помощь, говорится в документе по итогам встречи в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:09
2024-03-22T00:09
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита заявили, что "в критический для Украины момент" ускорят всю необходимую военную помощь, говорится в документе по итогам встречи в верхах. "В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи", - указывается в документе. Лидеры также обещали продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется", приветствовали все недавние инициативы по поставке Киеву оружия и боеприпасов, "что позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
На саммите ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву

Лидеры ЕС пообещали ускорить военную помощь Киеву "в критический момент"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита заявили, что "в критический для Украины момент" ускорят всю необходимую военную помощь, говорится в документе по итогам встречи в верхах.
"В этот критический момент Европейский Союз и государства-члены ускорят и активизируют доставку всей необходимой военной помощи", - указывается в документе.
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Лидеры также обещали продолжать поддержку Украины "так долго, как потребуется", приветствовали все недавние инициативы по поставке Киеву оружия и боеприпасов, "что позволит выполнить обязательство по обеспечению Украины 1 миллионом боеприпасов".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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