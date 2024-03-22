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ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ДНР
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ДНР - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ДНР
Украинские войска в пятницу вновь открыли огонь по энергетической инфраструктуре ДНР, из-за чего наблюдаются скачки напряжения, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:29
2024-03-22T19:29
2024-03-22T19:29
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происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь открыли огонь по энергетической инфраструктуре ДНР, из-за чего наблюдаются скачки напряжения, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Андрей Чертков. "Я думаю, сегодня все днем ощутили скачки напряжения, которые были вызваны очередными ударами наших врагов по энергетической системе нашей республики. ... В сети наблюдается падение напряжения, что вызвано обстрелами. Сейчас мы пока не можем подключить насосные группы наших станций и водоканала для подачи тепла и воды", - сообщил Чертков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что сейчас все энергетики находятся на поврежденных объектах и на высоковольтных линиях. Чертков предположил, что восстановительно-ремонтные работы будут завершены к вечеру пятницы, и заверил, что держит ситуацию под контролем.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в ДНР
Чертков: ВСУ вновь ударили по энергетической инфраструктуре в ДНР