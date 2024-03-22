https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины

Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины - РИА Новости, 22.03.2024

Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины

Пророссийское подполье в подконтрольных киевскому режиму городах и областях подвело предварительные итоги массированного удара по украинским военным и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:27

2024-03-22T16:27

2024-03-22T16:50

специальная военная операция на украине

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Пророссийское подполье в подконтрольных киевскому режиму городах и областях подвело предварительные итоги массированного удара по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта, данными поделился с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из украинских регионов. "Сегодня, 22 марта, по Украине был нанесен массированный удар. Одна из сильнейших атак, основные цели - заводы, энергоструктура, тыловые казармы с бандеровцами", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, утром было осуществлено наибольшее число ударов по Харькову, более 20 прилетов. Повреждены ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Зафиксировано два попадания в завод имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Поступили также дополнительные сведения о попадании в завод "Электротяжмаш", где находилась тяжелая военная техника ВСУ. "Харьковские подпольщики сообщили, что к открытию магазинов выстроились небольшие очереди, люди запасаются водой. Лифты не работают. Местами не работает мобильный интернет", - рассказал Лебедев. По данным мэра Харькова, город полностью обесточен в результате ударов, вследствие чего там нет воды и отопления. В Одессе, по данным местного подполья, первый удар был зафиксирован около четырех часов утра, а через двадцать минут - второй. "Били по расположениям ВСУ около береговой линии. Пока точной информации нет. Сообщают, что работало ПВО со стороны мемориала "411-я батарея". О пострадавших мирных гражданах не сообщается", - сказал Лебедев. В Ивано-Франковске подпольем зафиксировано три прилета в четыре и в пять утра, а в семь утра - в городе Бурштын той же области. По данным местных жителей, два удара пришлись в аэродром Коломыя - этот военный аэродром, расположенный восточнее одноименного города на юго-востоке Ивано-Франковской области, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье с четырех до семи утра было зафиксировано четыре прилета. "Два четких прилета, второй с последующей детонацией. Всё это было хорошо слышно при закрытых окнах", - процитировал Лебедев одного из запорожских подпольщиков. Кроме того, подпольщики сообщили о попадании в районе завода "Мотор Сич", который производит авиационное и аэродромное оборудование. "Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200 (советский зенитно-ракетный комплекс - ред.) для применения по наземным целям", - сказал координатор. Лебедев также отметил и удар по Днепровской ГЭС. "Украинские каналы писали о работе ПВО, по фото, выставленным украинской стороной, прилет в плотину ГЭС был не российской ракетой, а чем-то гораздо менее мощным. Агентура из Запорожья сообщила, что дорога по плотине цела, пожар еще не потушили", - сказал подпольщик. В Кривом Роге подпольщики сообщили о трех попаданиях. "Точных данных пока мало, город очень длинный - 125 километров, в центре даже не слышали взрывы. Агентура из других районов склоняется к тому, что было попадание в криворожскую ТЭЦ/ТЭС и в один из нескольких военных городков на окраине Кривого Рога. Украинские власти сообщают о повреждении инфраструктурного объекта, скрывая конкретику", - отметил Лебедев. По его словам, Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (переименованный украинскими властями в Каменское) - еще одно. "В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова", - уточнил координатор подполья. Подполье в Хмельницком заявило о двух прилетах по окраине города. "Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. С завидной регулярностью прилетает по этому аэродрому и с завидной регулярностью украинские военные восстанавливают аэродром, проводя подготовку к возможному принятию самолетов F-16", - сказал Лебедев. В Полтавской области, по его словам, зафиксирован прилет в город Кременчуг, в районе нефтебазы. По другим сообщениям, был и еще один, рядом с вокзалом. В Житомирской области подполье сообщило о взрыве с последующей детонацией в районе аэродрома "Озерное". Это юго-восточная часть пригорода Житомира. На данном аэродроме базируется истребительная бригада ВВС Украины. В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, представители киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. Как сообщило Минобороны РФ, с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и БПЛА. В результате поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

https://ria.ru/20240322/udary-1934967572.html

https://ria.ru/20240322/dneproges-1934937757.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, f-16, мотор сич, харьков, россия