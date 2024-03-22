https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины
Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины - РИА Новости, 22.03.2024
Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины
Пророссийское подполье в подконтрольных киевскому режиму городах и областях подвело предварительные итоги массированного удара по украинским военным и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:27
2024-03-22T16:27
2024-03-22T16:50
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
f-16
мотор сич
харьков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934867537_0:161:960:701_1920x0_80_0_0_6d8e0481baa51ca14ed5004883ed2a20.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Пророссийское подполье в подконтрольных киевскому режиму городах и областях подвело предварительные итоги массированного удара по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта, данными поделился с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из украинских регионов. "Сегодня, 22 марта, по Украине был нанесен массированный удар. Одна из сильнейших атак, основные цели - заводы, энергоструктура, тыловые казармы с бандеровцами", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, утром было осуществлено наибольшее число ударов по Харькову, более 20 прилетов. Повреждены ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Зафиксировано два попадания в завод имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Поступили также дополнительные сведения о попадании в завод "Электротяжмаш", где находилась тяжелая военная техника ВСУ. "Харьковские подпольщики сообщили, что к открытию магазинов выстроились небольшие очереди, люди запасаются водой. Лифты не работают. Местами не работает мобильный интернет", - рассказал Лебедев. По данным мэра Харькова, город полностью обесточен в результате ударов, вследствие чего там нет воды и отопления. В Одессе, по данным местного подполья, первый удар был зафиксирован около четырех часов утра, а через двадцать минут - второй. "Били по расположениям ВСУ около береговой линии. Пока точной информации нет. Сообщают, что работало ПВО со стороны мемориала "411-я батарея". О пострадавших мирных гражданах не сообщается", - сказал Лебедев. В Ивано-Франковске подпольем зафиксировано три прилета в четыре и в пять утра, а в семь утра - в городе Бурштын той же области. По данным местных жителей, два удара пришлись в аэродром Коломыя - этот военный аэродром, расположенный восточнее одноименного города на юго-востоке Ивано-Франковской области, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье с четырех до семи утра было зафиксировано четыре прилета. "Два четких прилета, второй с последующей детонацией. Всё это было хорошо слышно при закрытых окнах", - процитировал Лебедев одного из запорожских подпольщиков. Кроме того, подпольщики сообщили о попадании в районе завода "Мотор Сич", который производит авиационное и аэродромное оборудование. "Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200 (советский зенитно-ракетный комплекс - ред.) для применения по наземным целям", - сказал координатор. Лебедев также отметил и удар по Днепровской ГЭС. "Украинские каналы писали о работе ПВО, по фото, выставленным украинской стороной, прилет в плотину ГЭС был не российской ракетой, а чем-то гораздо менее мощным. Агентура из Запорожья сообщила, что дорога по плотине цела, пожар еще не потушили", - сказал подпольщик. В Кривом Роге подпольщики сообщили о трех попаданиях. "Точных данных пока мало, город очень длинный - 125 километров, в центре даже не слышали взрывы. Агентура из других районов склоняется к тому, что было попадание в криворожскую ТЭЦ/ТЭС и в один из нескольких военных городков на окраине Кривого Рога. Украинские власти сообщают о повреждении инфраструктурного объекта, скрывая конкретику", - отметил Лебедев. По его словам, Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (переименованный украинскими властями в Каменское) - еще одно. "В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова", - уточнил координатор подполья. Подполье в Хмельницком заявило о двух прилетах по окраине города. "Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. С завидной регулярностью прилетает по этому аэродрому и с завидной регулярностью украинские военные восстанавливают аэродром, проводя подготовку к возможному принятию самолетов F-16", - сказал Лебедев. В Полтавской области, по его словам, зафиксирован прилет в город Кременчуг, в районе нефтебазы. По другим сообщениям, был и еще один, рядом с вокзалом. В Житомирской области подполье сообщило о взрыве с последующей детонацией в районе аэродрома "Озерное". Это юго-восточная часть пригорода Житомира. На данном аэродроме базируется истребительная бригада ВВС Украины. В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, представители киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. Как сообщило Минобороны РФ, с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и БПЛА. В результате поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240322/udary-1934967572.html
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934937757.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
украина
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934867537_0:165:960:885_1920x0_80_0_0_7bc8e29af0e64513611b804deca6ec9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, f-16, мотор сич, харьков, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, F-16, Мотор Сич, Харьков, Россия
Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины
Подполье подвело первые итоги удара ВС по объектам ВПК и энергетики Украины
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Пророссийское подполье в подконтрольных киевскому режиму городах и областях подвело предварительные итоги массированного удара по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта, данными поделился с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из украинских регионов.
«
"Сегодня, 22 марта, по Украине был нанесен массированный удар. Одна из сильнейших атак, основные цели - заводы, энергоструктура, тыловые казармы с бандеровцами", - сказал собеседник агентства.
Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины
По данным подполья, утром было осуществлено наибольшее число ударов по Харькову, более 20 прилетов. Повреждены ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Зафиксировано два попадания в завод имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Поступили также дополнительные сведения о попадании в завод "Электротяжмаш", где находилась тяжелая военная техника ВСУ.
"Харьковские подпольщики сообщили, что к открытию магазинов выстроились небольшие очереди, люди запасаются водой. Лифты не работают. Местами не работает мобильный интернет", - рассказал Лебедев.
Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины
По данным мэра Харькова, город полностью обесточен в результате ударов, вследствие чего там нет воды и отопления.
В Одессе, по данным местного подполья, первый удар был зафиксирован около четырех часов утра, а через двадцать минут - второй.
"Били по расположениям ВСУ около береговой линии. Пока точной информации нет. Сообщают, что работало ПВО со стороны мемориала "411-я батарея". О пострадавших мирных гражданах не сообщается", - сказал Лебедев.
В Ивано-Франковске подпольем зафиксировано три прилета в четыре и в пять утра, а в семь утра - в городе Бурштын той же области. По данным местных жителей, два удара пришлись в аэродром Коломыя - этот военный аэродром, расположенный восточнее одноименного города на юго-востоке Ивано-Франковской области, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра.
На Украине поставили крест
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье с четырех до семи утра было зафиксировано четыре прилета.
"Два четких прилета, второй с последующей детонацией. Всё это было хорошо слышно при закрытых окнах", - процитировал Лебедев одного из запорожских подпольщиков.
Кроме того, подпольщики сообщили о попадании в районе завода "Мотор Сич", который производит авиационное и аэродромное оборудование.
"Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200 (советский зенитно-ракетный комплекс - ред.) для применения по наземным целям", - сказал координатор.
Лебедев также отметил и удар по Днепровской ГЭС.
"Украинские каналы писали о работе ПВО, по фото, выставленным украинской стороной, прилет в плотину ГЭС был не российской ракетой, а чем-то гораздо менее мощным. Агентура из Запорожья сообщила, что дорога по плотине цела, пожар еще не потушили", - сказал подпольщик.
В Кривом Роге подпольщики сообщили о трех попаданиях.
Украина не восстановится после поражения энергосистемы, считают в Госдуме
"Точных данных пока мало, город очень длинный - 125 километров, в центре даже не слышали взрывы. Агентура из других районов склоняется к тому, что было попадание в криворожскую ТЭЦ/ТЭС и в один из нескольких военных городков на окраине Кривого Рога. Украинские власти сообщают о повреждении инфраструктурного объекта, скрывая конкретику", - отметил Лебедев.
По его словам, Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск (переименованный украинскими властями в Каменское) - еще одно.
"В Днепродзержинске отсутствует электричество. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова", - уточнил координатор подполья.
Подполье в Хмельницком заявило о двух прилетах по окраине города.
Для Европы война против России становится неизбежной
"Также известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. С завидной регулярностью прилетает по этому аэродрому и с завидной регулярностью украинские военные восстанавливают аэродром, проводя подготовку к возможному принятию самолетов F-16", - сказал Лебедев.
В Полтавской области, по его словам, зафиксирован прилет в город Кременчуг, в районе нефтебазы. По другим сообщениям, был и еще один, рядом с вокзалом.
В Житомирской области подполье сообщило о взрыве с последующей детонацией в районе аэродрома "Озерное". Это юго-восточная часть пригорода Житомира. На данном аэродроме базируется истребительная бригада ВВС Украины.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, представители киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны.
Как сообщило Минобороны РФ, с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и БПЛА. В результате поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы