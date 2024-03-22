https://ria.ru/20240322/udar-1934916816.html

"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО

"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО - РИА Новости, 22.03.2024

"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО

Российские войска второй день подряд наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз в числе пораженных объектов оказалась и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:36

2024-03-22T13:36

2024-03-22T14:23

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

укрэнерго

мотор сич

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Российские войска второй день подряд наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз в числе пораженных объектов оказалась и знаменитая ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. О последствиях ударов — в материале РИА Новости."Критическое состояние"Киевские власти уже назвали сегодняшнюю атаку самой масштабной за все время конфликта. Украинские соцсети заполнены кадрами последствий прилетов российских ракет и беспилотников. Наиболее тяжелые последствия повлечет за собой поражение ДнепроГЭС.По словам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в электростанцию было два попадания — в расположенную на правом берегу ДнепроГЭС-1 и левобережную ДнепроГЭС-2."Две ракеты прямым попаданием прилетели по ГЭС-2, одна — по подкрановым балкам и попала в опору. То есть ГЭС-2 сейчас в критическом состоянии, ГЭС-1 сейчас тоже не работает", — отметил он. — Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло".Он добавил, что пока непонятно, сможет ли ГЭС-2 работать в принципе. При этом из-за прекращения работы станции без света частично остался Кировоград. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области ввели аварийные графики отключения электроэнергии. Без электричества остаются сотни тысяч домов. В нескольких регионах жители жалуются на проблемы с интернетом.Как отмечает украинское издание "Страна", построенная еще в 1932-м году гидроэлектростанция мощностью в 1569 МВт — самая крупная на Украине. Она обеспечивает более десяти процентов генерации электроэнергии во всей стране. Именно ее работа сохраняла для киевских властей пространство для маневра в случае ударов по другим источникам генерации.В то же время угрозы прорыва дамбы, по словам главы "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, нет. Как отмечают украинские СМИ, она строилась с опцией выдержать "ограниченный ядерный удар".Другие объектыОдной ДнепроГЭС удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре не ограничились.Мощной атаке подвергся Харьков — там удалось поразить Завод транспортного машиностроения имени Малышева, занимающийся производством танков и другой военной техники для ВСУ, а также две ТЭЦ. Как сообщают члены николаевского подполья, под удар попал и военный аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять переданные западными странами истребители F-16.Еще одной целью атак стал завод авиадвигателей "Мотор Сич" в Запорожье. Сейчас его используют для производства ударных БПЛА и ракет С-200.Помимо этого, известно о попаданиях по днепропетровскому "Южмашу", который также занимается производством дронов для ВСУ. Также взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.За один день Украина столкнулась с серьезным ущербом — как для инфраструктуры страны в целом, так и для работы отдельных предприятий. Однако для разрушения украинской энергосистемы таких мер недостаточно — более чем наполовину она обеспечивается за счет работы атомных электростанций.

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, вооруженные силы украины, укрэнерго, мотор сич, россия