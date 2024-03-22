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"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 22.03.2024 (обновлено: 14:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/udar-1934916816.html
"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО
"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО - РИА Новости, 22.03.2024
"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО
Российские войска второй день подряд наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз в числе пораженных объектов оказалась и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:36
2024-03-22T14:23
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
укрэнерго
мотор сич
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Российские войска второй день подряд наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз в числе пораженных объектов оказалась и знаменитая ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. О последствиях ударов — в материале РИА Новости."Критическое состояние"Киевские власти уже назвали сегодняшнюю атаку самой масштабной за все время конфликта. Украинские соцсети заполнены кадрами последствий прилетов российских ракет и беспилотников. Наиболее тяжелые последствия повлечет за собой поражение ДнепроГЭС.По словам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в электростанцию было два попадания — в расположенную на правом берегу ДнепроГЭС-1 и левобережную ДнепроГЭС-2."Две ракеты прямым попаданием прилетели по ГЭС-2, одна — по подкрановым балкам и попала в опору. То есть ГЭС-2 сейчас в критическом состоянии, ГЭС-1 сейчас тоже не работает", — отметил он. — Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло".Он добавил, что пока непонятно, сможет ли ГЭС-2 работать в принципе. При этом из-за прекращения работы станции без света частично остался Кировоград. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области ввели аварийные графики отключения электроэнергии. Без электричества остаются сотни тысяч домов. В нескольких регионах жители жалуются на проблемы с интернетом.Как отмечает украинское издание "Страна", построенная еще в 1932-м году гидроэлектростанция мощностью в 1569 МВт — самая крупная на Украине. Она обеспечивает более десяти процентов генерации электроэнергии во всей стране. Именно ее работа сохраняла для киевских властей пространство для маневра в случае ударов по другим источникам генерации.В то же время угрозы прорыва дамбы, по словам главы "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, нет. Как отмечают украинские СМИ, она строилась с опцией выдержать "ограниченный ядерный удар".Другие объектыОдной ДнепроГЭС удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре не ограничились.Мощной атаке подвергся Харьков — там удалось поразить Завод транспортного машиностроения имени Малышева, занимающийся производством танков и другой военной техники для ВСУ, а также две ТЭЦ. Как сообщают члены николаевского подполья, под удар попал и военный аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять переданные западными странами истребители F-16.Еще одной целью атак стал завод авиадвигателей "Мотор Сич" в Запорожье. Сейчас его используют для производства ударных БПЛА и ракет С-200.Помимо этого, известно о попаданиях по днепропетровскому "Южмашу", который также занимается производством дронов для ВСУ. Также взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.За один день Украина столкнулась с серьезным ущербом — как для инфраструктуры страны в целом, так и для работы отдельных предприятий. Однако для разрушения украинской энергосистемы таких мер недостаточно — более чем наполовину она обеспечивается за счет работы атомных электростанций.
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Нармания Давид
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украина, вооруженные силы украины, укрэнерго, мотор сич, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Мотор Сич, Россия

"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Российские войска второй день подряд наносят ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз в числе пораженных объектов оказалась и знаменитая ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. О последствиях ударов — в материале РИА Новости.

"Критическое состояние"

Киевские власти уже назвали сегодняшнюю атаку самой масштабной за все время конфликта. Украинские соцсети заполнены кадрами последствий прилетов российских ракет и беспилотников. Наиболее тяжелые последствия повлечет за собой поражение ДнепроГЭС.
По словам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в электростанцию было два попадания — в расположенную на правом берегу ДнепроГЭС-1 и левобережную ДнепроГЭС-2.
"Две ракеты прямым попаданием прилетели по ГЭС-2, одна — по подкрановым балкам и попала в опору. То есть ГЭС-2 сейчас в критическом состоянии, ГЭС-1 сейчас тоже не работает", — отметил он. — Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло".
CC BY-SA 4.0 / Anatoliy Volkov / Днепровская ГЭС
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Anatoliy Volkov /
Днепровская ГЭС
Он добавил, что пока непонятно, сможет ли ГЭС-2 работать в принципе. При этом из-за прекращения работы станции без света частично остался Кировоград. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области ввели аварийные графики отключения электроэнергии. Без электричества остаются сотни тысяч домов. В нескольких регионах жители жалуются на проблемы с интернетом.
Как отмечает украинское издание "Страна", построенная еще в 1932-м году гидроэлектростанция мощностью в 1569 МВт — самая крупная на Украине. Она обеспечивает более десяти процентов генерации электроэнергии во всей стране. Именно ее работа сохраняла для киевских властей пространство для маневра в случае ударов по другим источникам генерации.
В то же время угрозы прорыва дамбы, по словам главы "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, нет. Как отмечают украинские СМИ, она строилась с опцией выдержать "ограниченный ядерный удар".

Другие объекты

Одной ДнепроГЭС удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре не ограничились.
Мощной атаке подвергся Харьков — там удалось поразить Завод транспортного машиностроения имени Малышева, занимающийся производством танков и другой военной техники для ВСУ, а также две ТЭЦ. Как сообщают члены николаевского подполья, под удар попал и военный аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять переданные западными странами истребители F-16.
© Фото из соцсетейПроходная завода "Мотор Сич" в Запорожье
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье
© Фото из соцсетей
Проходная завода "Мотор Сич" в Запорожье
Еще одной целью атак стал завод авиадвигателей "Мотор Сич" в Запорожье. Сейчас его используют для производства ударных БПЛА и ракет С-200.
Помимо этого, известно о попаданиях по днепропетровскому "Южмашу", который также занимается производством дронов для ВСУ. Также взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
За один день Украина столкнулась с серьезным ущербом — как для инфраструктуры страны в целом, так и для работы отдельных предприятий. Однако для разрушения украинской энергосистемы таких мер недостаточно — более чем наполовину она обеспечивается за счет работы атомных электростанций.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныУкрэнергоМотор СичРоссия
 
 
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