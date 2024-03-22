https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html

"Критическое состояние". В Госдуме отреагировали на удар по ДнепроГЭС

"Критическое состояние". В Госдуме отреагировали на удар по ДнепроГЭС - РИА Новости, 22.03.2024

"Критическое состояние". В Госдуме отреагировали на удар по ДнепроГЭС

Удар по ДнепроГЭС поставил энергетическую инфраструктуру Украины и возможности функционирования всего производственного механизма в критическое состояние, он... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:06

2024-03-22T11:06

2024-03-22T11:06

специальная военная операция на украине

украина

в мире

олег морозов

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Удар по ДнепроГЭС поставил энергетическую инфраструктуру Украины и возможности функционирования всего производственного механизма в критическое состояние, он отразится и на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости депутат ГД Олег Морозов. "Судя по всему, энергетическая инфраструктура Украины находится в критическом состоянии. А через это и возможности функционирования всего производственного механизма. Наши военные в прямом и переносном смысле хотят обесточить украинскую экономику. Это, безусловно, скажется и на результатах нашего наступления на линии боевого соприкосновения", - сообщил Морозов. Ранее в пятницу Минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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украина, в мире, олег морозов