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Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве
Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве - РИА Новости, 22.03.2024
Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве
Обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье россиянин Михаила Борзых задержали во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:16
2024-03-22T18:16
2024-03-22T19:57
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БАНГКОК, 22 мар — РИА Новости. Обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье россиянин Михаила Борзых задержали во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хошимине. "Российский гражданин Михаил Борзых задержан полицией Вьетнама по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола и в ближайшее время будет выдан России и доставлен в Москву в сопровождении сотрудников российской полиции", — рассказали дипломаты агентству. Они напомнили, что Борзых находился в международном розыске.Тверской суд Москвы в прошлом месяце заочно арестовал Борзых, обвиняемого по уголовным статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружили тела трех женщин. Из дома похитили ценные вещи, деньги, телефон и автомобиль хозяйки дома.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог стать денежный долг преступника. Также собеседник заявил, что убитая хозяйка дома владела предприятием по производству полимерной продукции в Московской области и пивоварней в Краснодарском крае, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник УГИБДД Подмосковья Михаил Борзых.
https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html
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происшествия, московская область (подмосковье), вьетнам, интерпол, угибдд, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Вьетнам, Интерпол, УГИБДД, Россия
Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве
Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье
БАНГКОК, 22 мар — РИА Новости. Обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье россиянин Михаила Борзых задержали во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хошимине.
"Российский гражданин Михаил Борзых задержан полицией Вьетнама по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола и в ближайшее время будет выдан России и доставлен в Москву в сопровождении сотрудников российской полиции", — рассказали дипломаты агентству.
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Они напомнили, что Борзых находился в международном розыске.
Тверской суд Москвы в прошлом месяце заочно арестовал Борзых, обвиняемого по уголовным статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружили тела трех женщин. Из дома похитили ценные вещи, деньги, телефон и автомобиль хозяйки дома.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог стать денежный долг преступника. Также собеседник заявил, что убитая хозяйка дома владела предприятием по производству полимерной продукции в Московской области и пивоварней в Краснодарском крае
, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник УГИБДД
Подмосковья Михаил Борзых.
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