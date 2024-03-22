https://ria.ru/20240322/ubiystvo-1935011792.html

Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве

Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве - РИА Новости, 22.03.2024

Во Вьетнаме задержали россиянина, обвиняемого в тройном убийстве

Обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье россиянин Михаила Борзых задержали во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:16

2024-03-22T18:16

2024-03-22T19:57

происшествия

московская область (подмосковье)

вьетнам

интерпол

угибдд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924527244_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4e58bcea299d23ba8a892728d77503a0.jpg

БАНГКОК, 22 мар — РИА Новости. Обвиняемого в тройном убийстве в Подмосковье россиянин Михаила Борзых задержали во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хошимине. "Российский гражданин Михаил Борзых задержан полицией Вьетнама по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола и в ближайшее время будет выдан России и доставлен в Москву в сопровождении сотрудников российской полиции", — рассказали дипломаты агентству. Они напомнили, что Борзых находился в международном розыске.Тверской суд Москвы в прошлом месяце заочно арестовал Борзых, обвиняемого по уголовным статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружили тела трех женщин. Из дома похитили ценные вещи, деньги, телефон и автомобиль хозяйки дома.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог стать денежный долг преступника. Также собеседник заявил, что убитая хозяйка дома владела предприятием по производству полимерной продукции в Московской области и пивоварней в Краснодарском крае, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник УГИБДД Подмосковья Михаил Борзых.

https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html

https://ria.ru/20240229/spetssluzhby-1930153726.html

московская область (подмосковье)

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), вьетнам, интерпол, угибдд, россия