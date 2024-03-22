https://ria.ru/20240322/tyurma-1934957997.html
В Турции обвиняемому в педофилии мужчине грозит почти 200 лет тюрьмы
В Турции обвиняемому в педофилии мужчине грозит почти 200 лет тюрьмы - РИА Новости, 22.03.2024
В Турции обвиняемому в педофилии мужчине грозит почти 200 лет тюрьмы
Мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, задержали в Стамбуле, ему грозит 196 лет тюрьмы, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:29
2024-03-22T15:29
2024-03-22T15:29
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СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, задержали в Стамбуле, ему грозит 196 лет тюрьмы, передает телеканал CNN Turk. По данным следствия, 60-летний Метин Шенай, продавец воды в стамбульском районе Багджылар, в течение нескольких лет насиловал детей в специально оборудованной потайной комнате без окон и со звукоизоляцией в его магазине. Речь идет как минимум о четырех известных случаях, в том числе среди жертв были дети его родственников, одну из жертв Шенай эксплуатировал 10 лет подряд. Имена жертв оказались нацарапаны на стенах комнаты, где мужчина истязал детей. Канал отмечает, что еще 9 месяцев назад в комментариях к магазину Шеная на картах Google некий пользователь указал на наличие потайной комнаты и случаев изнасилования. Мужчину задержали в мае прошлого года и обнаружили сотни видеозаписей на его телефоне, но детали происшествия стали известны лишь сейчас. Первое судебное заседание по делу запланировано на 7 мая.
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в мире, турция, стамбул
В Турции обвиняемому в педофилии мужчине грозит почти 200 лет тюрьмы
В Турции обвиняемому в изнасиловании детей мужчине грозит почти 200 лет тюрьмы
СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости.
Мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, задержали в Стамбуле, ему грозит 196 лет тюрьмы, передает телеканал CNN Turk
.
По данным следствия, 60-летний Метин Шенай, продавец воды в стамбульском районе Багджылар, в течение нескольких лет насиловал детей в специально оборудованной потайной комнате без окон и со звукоизоляцией в его магазине.
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Речь идет как минимум о четырех известных случаях, в том числе среди жертв были дети его родственников, одну из жертв Шенай эксплуатировал 10 лет подряд.
Имена жертв оказались нацарапаны на стенах комнаты, где мужчина истязал детей.
Канал отмечает, что еще 9 месяцев назад в комментариях к магазину Шеная на картах Google некий пользователь указал на наличие потайной комнаты и случаев изнасилования.
Мужчину задержали в мае прошлого года и обнаружили сотни видеозаписей на его телефоне, но детали происшествия стали известны лишь сейчас.
Первое судебное заседание по делу запланировано на 7 мая.
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