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Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:28 22.03.2024 (обновлено: 22:34 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/turchak-1935074796.html
Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет
Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет - РИА Новости, 22.03.2024
Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:28
2024-03-22T22:34
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет."Страшная трагедия… Ни в чем неповинные, беззащитные люди… Соболезнования семьям и близким погибших. Мужества нашим спасателям. Возмездие неминуемо настигнет", - написал Турчак в Telegram.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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московская область (подмосковье), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус

Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет.
«
"Страшная трагедия… Ни в чем неповинные, беззащитные люди… Соболезнования семьям и близким погибших. Мужества нашим спасателям. Возмездие неминуемо настигнет", - написал Турчак в Telegram.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Крокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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