https://ria.ru/20240322/turchak-1935074796.html

Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет

Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет - РИА Новости, 22.03.2024

Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:28

2024-03-22T22:28

2024-03-22T22:34

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:35:3076:1765_1920x0_80_0_0_bdef7019b3e76f134e495a1d867e5785.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет."Страшная трагедия… Ни в чем неповинные, беззащитные люди… Соболезнования семьям и близким погибших. Мужества нашим спасателям. Возмездие неминуемо настигнет", - написал Турчак в Telegram.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

московская область (подмосковье), крокус