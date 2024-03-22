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Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет
Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет - РИА Новости, 22.03.2024
Турчак о теракте в "Крокусе": возмездие неминуемо настигнет
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:28
2024-03-22T22:28
2024-03-22T22:34
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет."Страшная трагедия… Ни в чем неповинные, беззащитные люди… Соболезнования семьям и близким погибших. Мужества нашим спасателям. Возмездие неминуемо настигнет", - написал Турчак в Telegram.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал теракт в "Крокус Сити Холле" страшной трагедией, заявил, что возмездие неминуемо настигнет.
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"Страшная трагедия… Ни в чем неповинные, беззащитные люди… Соболезнования семьям и близким погибших. Мужества нашим спасателям. Возмездие неминуемо настигнет", - написал Турчак в Telegram.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.